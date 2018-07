Das erste Highlight der Vorbereitung steht an. An diesem Samstag (12 Uhr) treffen die Verbandsliga-Fußballer der Sportfreunde aus Dorfmerkingen auf der Sportanlage in Elchingen auf den Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball.

Während die Schützlinge von Sportfreunde-Trainer Helmut Dietterle vor der anstehenden Begegnung erst fünf Trainingseinheiten hinter sich haben, befindet sich der Regionalligist SSV Ulm 1846 bereits seit einigen Wochen in der Vorbereitung.

Der WFV-Pokalsieger wird zudem mit seinem kompletten Spielerkader nach Elchingen anreisen. Die Mannen um Neu-Trainer Holger Bachthaler haben sich für die neue Spielsaison viel vorgenommen und werden das Spiel in Elchingen dazu nutzen um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Es ist bereits der siebte Test der Ulmer bevor es dann am 29. Juli beim SV Waldhof Mannheim mit der Punktrunde in der Regionalliga los geht. Außerdem möchten die Ulmer Fußballer sicherlich Werbung für das Top-Spiel in der 1. DFB-Pokalrunde am 18.August gegen den Deutschen-Pokalsieger Eintracht Frankfurt machen. Gespannt ist man in Elchingen zudem auf die Auftritte der beiden Lokalmatadoren im Trikot der Ulmer Spatzen, Michael Schindele und Steffen Kienle.

Für die Sportfreunde aus Dorfmerkingen gilt es in den kommenden Wochen nach dem zahlreichen hochkarätigen Abgängen eine neue Mannschaft aufzubauen und die Formation für die neue Verbandsliga-Saison zu finden. Die ersten Trainingseindrücke der jungen Dorfmerkinger Mannschaft sind dabei laut Vereinsvertretern vielversprechend. Bis auf Daniel Nietzer, sowie die angeschlagenen Christian Zech und Johannes Scherer, stehen dem Dorfmerkinger Coach beim Testspiel in Elchingen alle Akteure zur Verfügung.