Erster Familientag des VfR im Stadion

Die neue Fußball-Saison in der Regionalliga Südwest steht an und der VfR Aalen lädt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Familientag in die Ostalb-Arena ein. Dieser steigt am 31. Juli von 10 Uhr bis 18 Uhr im heimischen Stadion.

Zur Saisoneröffnung bietet der VfR Aalen dem gesamten Ostalbkreis und seinen Fans ein buntes und unterhaltsames Programm. Zum Start des Tages wird die Mannschaft für die neue Spielzeit vorgestellt.

Für ein weiteres Highlight wird unter anderem VfR-Trainer Tobias Cramer sorgen. Um 13 Uhr hält unser der neue Aalener Cheftrainer im Sparkassenforum einen Vortrag über Teamführung, sowohl im Profisport als auch im Unternehmen. Im Anschluss (gegen 14 Uhr) folgt mit der Autogrammstunde der Profimannschaft der nächste Programmpunkt.

Auch während des ganzen Tages werden die VfR-Spieler für lockere Gespräche und spannenden Fragen hautnah zur Verfügung stehen. Für Kinder und Jugendliche wird es viele unterhaltsame Attraktion geben wie zum Beispiel Fußballtennis, Kinderschminken, Trampolin, Hüpfburg oder eine Go-Kart-Bahn.

Zudem besteht die Möglichkeit am Familientag den Mitgliederausweis abzuholen sowie sich eine Dauerkarte und das neue Heimtrikot für die Saison 2022/2023 zu sichern.