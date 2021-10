Erster Ellwanger Sieg im weit entfernten Wittlingen

Am vierten Spieltag der Saison traten die B-Juniorinnen des FC Ellwangen in der Oberliga auswärts gegen den FC Wittlingen an – und landeten mit dem 2:0 (1:0) ihren ersten Saisonsieg nach drei Niederlagen.

Um die Strapazen der langen Anreise zu umgehen, reiste das gesamte Team inklusive Trainerstab am Vortag an. So konnten die Ostalbmädels von Anfang an hoch konzentriert und mit Siegeswillen ins Spiel starten. Schon in den ersten Minuten hatten sie mehrere gute Torchancen und in der zehnten Minute glänzte Antonia Wieser nach einem Eckball und erzielte das umjubelte 0:1. Über die ganze erste Halbzeit spielte Ellwangen gute Chancen heraus und auch einige Freistöße kamen gefährlich auf das Tor des Gegners. Der Ball wollte nicht ins Tor finden. Ein munteres Spiel auf beiden Seiten begeisterte die Zuschauer.

In der zweiten Halbzeit dominierten die Ostalbmädels das Spiel. In der 52. Minute flankte Lea Buchstab in den Sechzehnmeterraum und Yaren Sezgin verwandelte eiskalt ins linke Eck zum 0:2. Es folgten noch zahlreiche Chancen einer sehr motivierten, bis zum Schluss kämpfenden Gastmannschaft aus Ellwangen, doch es blieb beim 0:2. Überglücklich trat man mit drei Auswärtspunkten im Gepäck die vierstündige Heimreise an.