Erster Dreier - Ellwangen atmet auf

Sie können es doch noch. Der FC Ellwangen hat seine Horrorserie beendet. Aufsteiger Wört dagegen muss zu Hause in der Fußball-Bezirksliga eine 3:6-Niederlage gegen Lorch hinnehmen. Neresheim ist nun neuer Spitzenreiter.

Unterkochen - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 1:0 (0:0). Tor: J. Mittelbach (81.). Unterkochen war in Hälfte eins klar überlegen und hatte mehrere gute Torgelegenheiten. Dennoch mussten die Anhänger der Heimelf lange warten, ehe Unterkochen zumindest einmal ins Schwarze traf. Die SGM verteidigte gut, hatte aber in der Offensive keine Aktionen zu verzeichnen.

Neuler - TV Heuchlingen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Gentner (40.), 1:1 Bellendorf (49.), 2:1 Hadlik (88.). Die Gastgeber bestimmten die gesamte Partie, wurden aber jedoch im gegnerischen Strafraum nur selten gefährlich. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnten sich die Neulermer trotzdem mit dem Führungstreffer. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang den Gästen der Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang hatten die Hausherren deutlich mehr Ballbesitz aber nur wenige Torchancen. Bis dann der eingewechselte Philipp Hadlik kurz vor Schluss durch einen Kopfballtreffer den Sieg klar machte.

Lauchheim - Schnaitheim 4:4 (2:3). Tore: 1:0, 3:3 beide Zawinul (7., 46.), 2:0 Lutz (14.), 2:1, 2:3 beide Kolb (19., 15.), 2:2 Braig (27.), 4:3 Hanke (47.), 4:4 Hommel (78.). In einem abwechslungsreichen und spannenden Spiel konnten die Gastgeber bereits einen Zwei-Tore-Vorsprung für sich verbuchen. Durch einen Handelfmeter verkürzte die TSG und kam dadurch besser ins Spiel. Sie konnten das Spiel bis zur Pause sogar in ein 3:2 drehen. Aus der Kabine heraus kamen die Lauchheimer wie die Feuerwehr und erzielten innerhalb 60 Sekunden zwei weitere Treffer. Zehn Minuten vor Schluss bekam die TSG den Ball zum 4:4-Endstand durch einen gut geschossenen Freistoß im Tor unter. Beide Mannschaften wollten im Anschluss noch den Sieg. Letztlich blieb es aber bei der Punkteteilung.

Waldhausen - Nattheim 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Legat (6.), 1:1 Brümmer (18.), 2:1 Yel (39.), 3:1 Yildiz (62.), 3:2 Frank 67.). Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot Frank (Nattheim, 88.). Der SVW kam besser ins Spiel und konnte bereits früh in Führung gehen. Danach agierte das Heimteam jedoch zu passiv und so kam der Tabellenführer besser ins Spiel und zum Ausgleich. Waldhausen erwachte in der Folge wieder, riss das Spiel an sich und erzielte folgerichtig in der 39. Minute die abermalige Führung. Nach der Pause hatte der SVW das Spiel dann im Griff und konnte gegen enttäuschende Nattheimer die Führung weiter ausbauen. Per Distanzschuss kam Nattheim zwar nochmals heran, ein wirkliches Aufbäumen war in der Folge aber nicht mehr zu erkennen.

Ellwangen - Milan Heidenheim 2:0 (0:0). Tore: 1:0 S. Schultes (FE, 56.), 2:0 Taher (84.). Ellwangen war von Beginn an das bessere Team, konnte aber in Hälfte eins aus seinen Chancen keine Tore erzielen. Nach der Pause traf die Heimelf dann zunächst vom Punkt und hätte am Ende noch weitere Treffer nachlegen können.

Neresheim - Hofherrnweiler II 1:0 (1:0). Tor: Cay (8.). Die Gäste begannen druckvoll aber die Klosterstädter standen felsenfest. Nach einer schönen Einzelleistung von D. Werner konnte Cay die 1:0 Führung erzielen. Nach der Führung spielte die Heimelf hochkarätige Chancen heraus, die der Gästetorhüter aber vereitelte. Mit einem schmeichelhaften 0:1 aus Sicht der TSG II ging es in die Halbzeit. Nach der Halbzeit bestimmte Neresheim weiter das Spielgeschehen, konnte aber den erlösenden Treffer zum 2:0 nicht setzten. Die größte Chance dazu hatte Dedic in der 78. Minute.

Wört - Lorch 3:6 (2:3). Tore: 0:1 G. Colletti (15.), 1:1 M. Gloning (16.), 1:2 S. Weida (31.), 2:2 M. Gloning (37.), 2:3 und 2:4 S. Weida (FE, 44., 48.), 3:4 P. Fuchs (60.), 3:5 S. Weida (67.), 3:6 P. Hogh (87.).

Von Beginn an entwickeltet sich ein munteres Spiel mit der ersten Großchance für die Heimelf. Doch die Gäste waren letztlich agiler und gingen nach einer torreichen ersten Halbzeit durch einen verwandelten Strafstoß mit der Führung in die Pause. Nachdem die Heimelf nach einem weiteren Gegentreffer wiederum den Anschlusstreffer erzielen konnte, war aber die Luft raus und die Gäste konnten zum Schluss einen ungefährdeten Sieg einfahren.