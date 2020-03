Erster Coronavirus-Fall im Ostalbkreis - 43-Jährige besuchte Fastnachtsumzug in NRW

+++ Update: Im Ostalbkreis gibt es den ersten Infizierten mit dem Coronavirus. Das hat Landrat Klaus Pavel auf Nachfrage von Schwäbische.de bestätigt. Wie das Landesministerium für Soziales und Integration am Dienstagabend mitteilt, handle es sich bei der Infizierten um eine 43-jährige Frau.

Die mit dem Coronavirus infizierte Frau befindet sich laut Mitteilung in häuslicher Isolation. Sie soll einen Fastnachtsumzug in Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) besucht haben. Woher aus dem Ostalbkreis die Frau stammt, ist nicht bekannt.

Weitere Details zum ersten Fall im Ostalbkreis will Landrat Klaus Pavel am Mittwochmorgen bekannt geben.

Im Laufe des Dienstag wurden weitere Coronavirus-Fälle im Südwesten bekannt. Am Dienstagnachmittag hat Landrat Klaus Pavel dann den ersten bestätigten Fall im Ostalbkreis bekannt gegeben. Im nahegelegenen Ulm gab es ebenfalls eine erste Patientin.

Die 45-Jährige war zuletzt im Skiurlaub in Südtirol. Am Abend wurde zudem bekannt, dass ein 12-Jähriger, der mit ihr gemeinsam im Skiurlaub gewesen ist, ebenfalls positiv getestet wurde.

Das sagt das Landratsamt Ostalbkreis über Urlaub in Südtirol

Die Auswirkungen des Virus sind auf der Ostalb bereits schon vor dem ersten Fall spürbar gewesen. In den Supermärkten sind die Regale zum Teil ausgeräumt, Apotheken kämpfen mit Lieferengpässen sowie enormer Nachfrage von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln. Das sind die aktuellen Entwicklungen in der Region.

Seit dem Aufkommen des Virus‘ herrsche im Landratsamt Land unter. Die in der vergangenen Woche beim Gesundheitsamt eingerichtete Hotline laufe täglich heiß. Allein am Wochenende seien hier rund 100 Anrufe eingegangen. Dabei habe es sich vor allem um Bürger gehandelt, die die Faschingsferien in Südtirol verbracht haben und verunsichert gewesen seien.

„Die Angst, sich möglicherweise angesteckt zu haben, konnten wir ihnen nehmen“, sagt Dietterle. Südtirol gelte nicht als Risikogebiet.

Täglich findet im Landratsamt eine Lagebesprechung statt, an der neben Landrat Klaus Pavel, Vertreter des Gesundheitsamts, der Kliniken Ostalb und des Dezernats sieben teilnehmen, in dem das Rettungswesen und der Katastrophenschutz angesiedelt ist, sagt Dietterle.

Wer derzeit nicht telefonisch bei der Hotline durchkommt, suche per E-Mail Rat beim Gesundheitsamt. Neben Bürgern, die aufgrund von Symptomen wie Schnupfen oder Husten verunsichert seien, würden sich auch Vereine oder Gewerbetreibende melden, die sich nicht sicher seien, ob sie ihre Veranstaltung absagen sollen. Abgesagt wurden bislang die Vesperkirche in Schwäbisch Gmünd und etliche Kinderbedarfsbörsen im Kreis, sagt Dietterle.

Wir können auch mit Blick auf besorgte Bürger nur Empfehlungen aussprechen. Susanne Dietterle

Ob ein Konzert, eine Lesung oder eine Messe stattfindet, liege in der Entscheidung und der Verantwortung der Veranstalter. Regelungen vonseiten des Landratsamts oder gar Verbote gebe es bislang nicht. „Wir können auch mit Blick auf besorgte Bürger nur Empfehlungen aussprechen“, sagt Dietterle. Dazu gehöre, sich die Hände zu waschen, Händeschütteln und Umarmungen zu vermeiden und vor allem zu erkälteten Bürgern einen gewissen Abstand zu wahren.

Etliche Bürger, die den Verdacht hegten, am Coronavirus erkrankt zu sein, seien auch getestet worden, sagt Dietterle. Eine genaue Zahl könne sie nicht nennen, da die Tests in Form von Abstrichen im tiefen Rachen und der Nase nicht nur im Gesundheitsamt stattfinden würden.

Bürger, die in die Notfallaufnahme der Kliniken im Ostalbkreis kommen, würden hier getestet. Tests finden auch bei den niedergelassenen Hausärzten statt. Alle Tests würden schließlich beim Landesgesundheitsamt analysiert. In zwei bis drei Wochen könne das Landratsamt möglicherweise eine Statistik vorlegen, wie viele Bürger im Ostalbkreis getestet worden sind, sagt Dietterle.

Keine Hysterie bei Aalener Bevölkerung

Der Hausarzt Dr. Thomas Battran, der in Wasseralfingen eine Praxis betreibt, sagt auf Nachfrage von Schwäbische.de, er sehe bisher keine Hysterie bei der Aalener Bevölkerung. Seine Praxis und die Mitarbeiter seien vorbereitet auf Patienten, die sich testen lassen wollten. „Das ist nur sinnvoll, wenn klinische Symptome und die Rückkehr aus einem Risikogebiet zusammentreffen“, so Battran.

Bisher gebe es aber keine massenhaften Anfragen nach einem Test. Die Einstufung Südtirol als Nicht-Risikogebiet sei eher eine politische als eine medizinische Entscheidung. Tatsächlich besteht seiner Ansicht nach ein Ansteckungsrisiko, weil Südtirol ein Urlaubsgebiet für Italiener sei.

Hamsterkäufe - Supermärkte verkaufen mehr Ware als an Weihnachten

Auch wenn es noch keine Infizierten in Aalen gibt, die Coronakrise ist dennoch angekommen. Das spüren nicht nur Apotheker und Ärzte. Die Menschen in der Region decken sich für den Quarantäne-Fall mit Mehl, Zucker und Wasser ein, öffentliche Lokale werden lieber gemieden.

Im Edeka-Markt in der Hofherrnstraße werden alle Hände gebraucht. „Das gesamte Personal ist im Einsatz“, sagt Inhaber Michael Miller. Die Regale können kaum so schnell nachgefüllt werden, wie sie leer gekauft sind. Diese „Welle“, wie Miller sagt, halte seit Donnerstag letzter Woche an.

Er musste für Montag 50 Prozent mehr Ware bestellen als sonst üblich. „Die Menschen legen Vorräte an und das ist ja auch sinnvoll“, meint Miller. Ein Hit sei derzeit alles von Sagrotan, also alles was desinfiziert, wie auch jede Art von Seife, Seifenspender und Toilettenpapier. Gefragt seien außerdem haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Fertiggerichte.

Es kommen weniger Leute und die meisten nehmen ihr Essen lieber mit und gehen schnell wieder. Asia World, Reichstädter Straße

Marktleiterin Petra Heine vom E-Center in der Heinrich-Rieger-Straße bestätigt: „Die Regale leeren sich schnell.“ Der Renner sind Tütensuppen, Tiefkühlgemüse, Konserven und Mineralwasser. „Alles, was man lange lagern kann“.

Heine hat bei der Edeka-Zentrale in Ellhofen fast doppelt so viel Ware wie üblich geordert: drei Lkw kommen heute bei ihr an. „Wir verkaufen mehr als an Weihnachten“ sagt sie. Da kommt das Warenwirtschaftssystem, das die Bestellungen auf der Grundlage der letzten 90 Wochen errechnet, an seine Grenzen: „Wir müssen das von Hand eingeben.“

Mit Lieferengpässen rechnen die Lebensmittelmärkte dennoch nicht. Das bestätigt auch Andre Stazenko vom Rewe-Markt in Wasseralfingen auf Nachfrage und die Kaufland-Zentrale in Neckarsulm teilt mit: „Aufgrund unseres großen Sortiments ist die Warenversorgung jedoch grundsätzlich gewährleistet. Gemeinsam mit unseren Lieferanten arbeiten wir daran, diese auch weiterhin sicherzustellen“.

Sogar der kleine Laden für asiatische Lebensmittel „Asiathek“ spürt keineswegs einen Rückgang bei der Nachfrage sondern das Gegenteil: „Wie verkaufen mehr Reis und Nudeln als sonst“, sagt Inhaberin Waiki Ng. Der Lieferant, der die Ware aus Asien bezieht, habe bisher keine Probleme mit dem Nachschub.

Dort wo gewöhnlich viele Menschen aufeinander treffen, wird es momentan luftiger, etwa in Restaurants und Cafés. Deutlich spürbar ist das im „Grand Asia Palast“ oder auch im „Asia World“ in der Reichstädter Straße: „Es kommen weniger Leute und die meisten nehmen ihr Essen lieber mit und gehen schnell wieder“, heißt es dort.

Vorsichtig äußert sich Katja Kraus im „Rambazamba“: „Heute ist tatsächlich weniger los. Mal sehen, ob das so bleibt“ , sagt sie. Auskunftsfreudiger zeigt sich das Café Podium: „Seit das Virus auch in Baden-Württemberg angekommen ist, ist bei uns deutlich weniger Betrieb“, sagt Tina Martin. Mittags, wenn das Podium eigentlich proppenvoll ist, sind jetzt nur rund die Hälfte der Tische besetzt. artin ist jedoch optimistisch. „Wir trotzen den Viren mit Vitaminen“, sagt sie.

Seit diesem Winter gibt es frisch gepresste Säfte im Café, mit Ingwer, Kurkuma, Karotte und Zitrusfrüchten. Damit sollen Krankmacher im Keim erstickt werden. Außerdem hat Chefin Stefanie Winter einen Behälter zum Desinfizieren der Hände aufgestellt. Und wenn das alles nicht hilft, bleibt die Hoffnung auf besseres Wetter. „Dann sitzt man eher wieder draußen“, so Martin.

Wärme rückt den Viren gewöhnlich zu Leibe. Vielleicht liegt es daran, dass die Limes-Thermen bisher keinen Besucherrückgang verzeichnen. Das gilt laut Igor Dimitrijoski, Pressesprecher der Stadtwerke Aalen, auch für alle anderen Schwimmbäder in Aalen. „Wir halten uns an die allgemeinen öffentlichen Empfehlungen des Landkreises und der Stadt Aalen im Umgang mit dem Coronavirus. Aktuell läuft der Bäderbetrieb wie gewohnt weiter“, so teilt Dimitrijoski auf Anfrage mit.

„Dies kann sich natürlich kurzfristig ändern, aber in diesem Fall werden wir unmittelbar darüber informieren.“ Die wichtigsten Maßnahmen zur individuellen Prävention bestünden in der bekannten Husten- und Nies-Etikette sowie einer gründlichen Handhygiene. Außerdem sei Rücksichtnahme gefordert: „Wenn unsere Badegäste kürzlich im Urlaub waren und nach Deutschland aus Gebieten eingereist sind, in denen bereits Coronavirus-Fälle aufgetreten sind oder diese über ein Unwohlsein klagen, so bitten wir vorerst von einem Bäderbesuch abzusehen.

Hüttlingen sagt Reise nach Italien ab

Die Gemeinde Hüttlingen hat die geplante Reise nach Cotignola abgesagt. Die Partnergemeinde mit rund 7000 Einwohnern liegt in der Provinz Ravenna – und somit in der zum Risikogebiet erklärten Region Emilia-Romagna.

In Ravenna haben die städtischen Museen bis auf Weiteres geschlossen, wie Hüttlingens Bürgermeister Günter Ensle weiß. „Da erschien es uns nicht ratsam, in zwei Wochen nach Italien zu fahren.“

Geplant war eine Delegationsreise in Kleinbussen mit rund 25 Teilnehmern des Gemeinderats und des Partnerschaftsvereins. Anlass ist das Frühlingsfest am Samstag und Sonntag, 21. bis 22. März.

Die Hüttlinger wollten am Freitag anreisen und am Montag zurückkehren. Ob die Gemeinde auf eventuellen Kosten sitzenbleibt, muss laut Bürgermeister nun geklärt werden. „Das Hotel war gebucht.“

Die Partnerschaft mit Cotignola fußt auf zwei Säulen– den offiziellen Delegationsreisen zu festen Anlässen und dem „regen“ Schüleraustausch. Eigentlich sollte nach den Osterferien eine Hüttlinger Schülergruppe eine Woche in Italien verbringen. Ob der Schüleraustausch stattfindet, soll sich Ensle zufolge Ende März entscheiden., „Wir warten die weitere Entwicklung ab.“

Schulen sollen Ausfahrten absagen

Das baden-württembergische Kultusministerium hat am Montag alle Schulen angewiesen Klassenfahrten, Studienreisen und Schüleraustausche in Risikogebiete, die für den Zeitraum bis zum Ende des laufenden Schuljahres geplant sind, abzusagen.

Dies gilt gleichermaßen für geplante Schüleraustausche, die aus Risikogebieten kommen. Außerdem empfiehlt das Kultusministerium allen Lehrkräften des Landes und allen anderen an Schulen Beschäftigten dringend, auch keine privaten Reisen in Risikogebiete zu unternehmen.

Vor Reisen in Nichtrisikogebiete im Ausland ist eine Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden erforderlich.

Bei Reisen im Inland gibt es nach derzeitigem Stand keine Empfehlung, diese abzusagen.

Muss eine Reise abgesagt werden, können die Stornierungskosten vom Land Baden-Württemberg übernommen werden. Dafür gelten aber genaue Vorgaben und Regelungen.

Da das Infektionsgeschehen ein sich weiter dynamisch entwickelndes Szenario darstellt, wird das baden-württembergische Kultusministerium seine Hinweise unter www.km-bw.de fortlaufend aktualisieren und erweitern.

Ellwanger Tattoo Convention findet statt

Die Tattoo Convention, die am Wochenende in der Ellwanger Stadthalle geplant ist, findet statt. Das hat der Veranstalter auf Nachfrage mitgeteilt. Zurzeit werden aufgrund des Coronavirus immer häufiger Messeveranstaltungen deutschlandweit abgesagt.

Überlegungen habe es dazu keine gegeben, sagt der Geschäftsführer der Eventfirma Discomakers aus Hochstädt an der Donau (Landkreis Dillingen), Jürgen Kuhn. „Wir sehen da keinen Bedarf. Anders als bei großen Messen kommen bei uns nicht 10000 Leute“, so Kuhn weiter.

Der Veranstalter rechne am Samstag, 7. März, sowie Sonntag, 8. März, mit rund 500 Besuchern. Würden jetzt immer alle zu Hause bleiben, breche irgendwann die Wirtschaft zusammen, meint Kuhn. „In die Risikogebiete würde ich jetzt aber natürlich auch nicht fahren.“

Anders als bei anderen Messen würden bei den Tattoo-Ständen zudem hohe hygienische Standards herrschen. „Wir haben vom Gesundheitsamt viele Auflagen, da gilt das Hygienegesetz“, sagt Kuhn. Alle Tätowierer würden zudem im Vorfeld gebrieft – unabhängig von der derzeitigen Lage.

„Wir haben aber Handdesinfektionsständer an den Eingängen und auf den Toiletten.“ Solche Vorkehrungen treffe man schon. Ganz verhindern könne man eine Ansteckungsgefahr aber „sowieso nie“. Kuhn sieht das pragmatisch. „Dann darf man auch in kein Fußballstadion gehen oder mit dem Zug fahren.“

Das Gesundheitsamt überprüfe außerdem solche Veranstaltungen stichprobenartig. „Am Ende haftet aber auch jeder Stand für sich“, sagt Kuhn. Bisher aber hätte es kaum Probleme gegeben. Alle wüssten, wie es zu laufen habe.

Rund 80 Tätowierer werden am Wochenende bei der Convention in der Ellwanger Stadthalle sein. Ein Rahmenprogramm – unter anderem mit der Europameisterin im Pole Dance – gebe es zudem auch.

Die Tattoo Convention findet am Samstag, 7. März, von 11 bis 22 Uhr statt. Am Sonntag, 8. März, von 11 bis 19 Uhr.

Keine Coronafälle im Landkreis Heidenheim

Bislang gibt es keine Coronavirus-Infizierten im Landkreis Heidenheim. Das sagt eine Pressesprecherin des Landratsamts auf Nachfrage.

„Es hat mehrere Verdachtsfälle gegeben. Diese haben sich aber nicht bestätigt“, so die Sprecherin weiter.

