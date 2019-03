Erster Bike-Park in der Region ist einen Schritt weiter

Der erste Bike-Park in der Region ist einen wichtigen Schritt weiter: Die Mitgliederversammlung der DJK-SG Wasseralfingen gab ein einstimmiges Votum für die etwa 130 Mal 50 Meter große Mountainbiker-Anlage auf dem etwa 5500 Quadratmeter großen brachliegenden Gelände neben den Tennisplätzen auf dem DJK-Gelände.

Den künftigen Park auf dem Schimmelpark (wir berichteten) sollen Mountainbiker, BMX-Radfahrer, Skater und, Scooter und Inliner nutzen können. Angestoßen hat ihn der Fun Sport Verein Aalen, der eine neue DJK-Abteilung werden soll. Der Verein sucht schon lange einen geeigneten Platz. Als neue DJK-Abteilung würde er den Bike-Park teils in Eigenleistung bauen, unterhalten und pflegen. Offenbar steht die Stadt voll hinter der Idee.

Der erste Bike-Park in Aalen und in der Region soll mehrere Stationen haben, öffentliche und diejenigen, die den Mitgliedern und Profis (gegen Gebühr) vorbehalten sind. Die erste Station ist ein Pumptrack (etwa wie in Dewangen und Fachsenfeld), ein öffentlicher und kostenloser Rundkurs mit Wellen. Dann kommt die Anfänger-Strecke, zum „Herantasten“ und nur für Vereinsmitglieder. Auch die Amateur-Strecke für Fortgeschrittene und Holzrampen für Sprünge ist Mitgliedern vorbehalten, die Profi-Strecke mit Sprungdistanzen von bis zu zehn Metern sowieso und wie der Namen sagt nur für ganz erfahrene Biker.

In der Facebook-Gruppe hat Bauer zur Unterstützung der Veranstaltung aufgerufen.

In Ruhe und gefahrlos Radfahren lernen

Markus Baur vom Fun Sport Verein Aalen, der schon mehrere Deutsche Meisterschaften organisiert hat, stellte das Konzept vor. Etwa 1000 aktive Mountainbiker gibt es allein in Aalen, rechnete er vor. Und von denen würden sich „leider Gottes“ viele „illegal im Wald austoben.“ Und für Profis gebe es nur den Weg nach Schorndorf. Für eine vergleichsweise gleich große Anlage wie in Wasseralfingen angedacht, müssten Wettkampf-Profis sogar nach Stuttgart oder Augsburg fahren. Die Anlage wäre auch eine tolle Sportanlage für Kinder ab acht Jahren, wenn sie keine Lust mehr auf den Spielplatz haben und für Jugendliche, um sich körperlich auszutoben. Kinder könnten hier auch in Ruhe und gefahrlos Radfahren lernen. Der Park sei auch für die DJK eine große Chance, neue und vor allem jüngere Mitglieder zu gewinnen.

Die Stadt steht voll hinter dem Projekt. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann

Wie Finanzvorstand Stefan Hoffmeister erklärte, gab es einen Tag zuvor Gespräche mit Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, dem Sport und Grünflächen-und Umweltamt. Mit dem Ergebnis: „Die Stadt steht voll hinter dem Projekt.“ Das bestätigt auch Ortsvorsteherin Andrea Hatam, die die Fläche auf dem Schimmelberg für die „absolut richtige Fläche“ hält, der Bike-Park wäre ein „Super-Renommee für die Sportstadt Aalen.“

Wie die Finanzierung aussehen soll

Er würde rund 150 000 Euro kosten. In den Haushalt der Stadt sind für einen Pump-Track in Wasseralfingen 10 000 Euro und 40 000 Euro für einen in Aalen eingestellt. Laut Baur gibt es vom WLSB „eine positive Rückmeldung“, mitfinanziert werden könnte der Park über Sponsoren, Crowdfunding und zudem können der Fun Sport Verein viel Eigenleistung einbringen bei der Gestaltung des Geländes und beim Bau der Rampen. Die Unterhaltungskosten seien gering. Statt einem kleinen Pump-Track in Wasseralfingen hält Hatam den Park für viel sinnvoller und Aalens größter Stadtbezirk hätte ihn auch verdient. Die Mittel der Stadt könnten aber erst in den kommenden Haushalt eingebracht werden. Zustimmen müsste auch noch der Gemeinderat.

Der DJK-Vorstand hatte offensichtlich schon viel vorbereitet und vorab geklärt. Auf der Mitgliederversammlung gab es lediglich einige technische Fragen. Alle Details, so Öffentlichkeitsarbeits-Vorstand Thomas Venus, seien noch nicht geklärt. Er bat um für ein positives Votum der Mitglieder für diese „ganz wunderbare und tolle Sache“. Und er wurde nicht enttäuscht: Die Mitglieder stimmten alle dafür, bei keiner einzigen Gegenstimme und lediglich einer Enthaltung.