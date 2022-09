Erster Auswärtssieg für die Klosterstädter

Fußball-Landesligist SV Neresheim hat den TSV Weilimdorf mit 5:3 (2:0) besiegt.

Gleich in der vierten Minute der erste Paukenschlag: Wende tankte sich an seinem Abwehrspieler vorbei und schlenzte gekonnt zur frühen Führung ein. Weilimdorf war gefühlt noch in der Kabine und der SVN spielte weiter nach vorn. In der 23 Minute zog H. Yildiz aus 20 Meter ab – Traumtor. Jetzt wurde auch Weilimdorf wach und es wurde ein intensives Spiel. Beim ersten gefährlichen Freistoß blieb Torhüter Aubele Sieger gegen Manuel Fischer. Mit einer beruhigenden Führung wurden die Seiten gewechselt. Weilimdorf kam aggressiv aus der Kabine. Wende hatte wieder was dagegen. Er setzte sich nach einem schönen Spielzug über Pfeifer gegen den Weilimdorfer Torhüter durch. Weilimdorf gab sich aber nicht geschlagen. Nach einem Foul am eingewechselten Kuptz zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Pfeifer übernahm Verantwortung und hämmerte den Strafstoß unter die Latte zum 4:0. Jetzt drehten die Hausherren auf. Nach einer Gelb-Roten Karte an Schmid drückte der TSV. In nur 20 Minute brachte Fischer die Weilimdorfer auf 3:4 heran. Jetzt wurde es richtig heiß. Doch der SVN legte nach starker Balleroberung von Bayraktar durch Mango noch einmal nach.