Erster Auswärtssieg für den VfR Aalen

„In der Schlussphase mussten wir noch ganz schön zittern“, gab Nicolas Sessa, Mittelfeldspieler des VfR Aalen, nach dem turbulenten 3:2 (2:1) beim FSV Zwickau am 10. Spieltag der 3. Liga ehrlich zu. Bis der erste Auswärtssieg und der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz unter Dach und Fach war, mussten die Schwarz-Weißen unter anderem 17 (!) Eckbälle der Gastgeber aus Westsachsen überstehen. Am Ende stand jedoch, wie auch Sessa zufrieden feststellte, dennoch „ein nicht unverdienter Sieg“.

Auch VfR-Trainer Argirios Giannikis atmete nach dem wertvollen Erfolgserlebnis tief durch: „Wir sind froh, dass wir unsere Torchancen diesmal konsequenter genutzt haben als in den letzten Spielen, auch wenn ich mir in einigen Szenen noch mehr Ruhe im Abschluss gewünscht hätte. Am Ende haben wir den Vorsprung leidenschaftlich verteidigt.“ Sein Zwickauer Kollege Joe Enochs gab zu: „Wir haben jeweils die erste Viertelstunde beider Halbzeiten verschlafen. Deshalb geht die Niederlage unter dem Strich in Ordnung.“

Im Vergleich zur 1:3-Heimpleite gegen den Karlsruher SC hatte Giannikis seine Startformation auf drei Positionen umgebaut, formierte dabei die Innenverteidigung und die Doppelsechs komplett neu. Für Marian Sarr, Torben Rehfeldt und Lukas Lämmel, die alle auf der Bank Platz nehmen mussten, rotierten Royal-Dominique Fennell (in der Abwehrzentrale neben Thomas Geyer) sowie Mart Ristl und Patrick Funk (gemeinsam im defensiven Mittelfeld) ins Team. Beim FSV, der am Mittwoch beim Titelaspiranten KFC Uerdingen gewonnen hatte (2:1), ersetzte nur Nils Miatke auf der linken Seite René Lange. Ein Wiedersehen gab es für den VfR mit dem Ex-Aalener Alexandros Kartalis.

Zwei Neue in der Aalener Startelf waren auch gleich an der frühen Führung beteiligt. Der frischgebackene Vater Funk, dessen Ehefrau am Freitag Töchterchen Jonna Lina zur Welt gebracht hatte, leitete den ersten Angriff ein. Nach einem blitzsauberen Doppelpass zwischen Matthias Morys und dem ehemaligen Zwickauer Marcel Bär musste der mit aufgerückte Fennell aus kurzer Entfernung nur noch den Fuß hinhalten – 0:1 (2.). Exakt 115 Sekunden dauerte es, bis der Ball zum ersten Mal im Zwickauer Kasten landete. Beim 2:2 in der Vorsaison hatte Luca Schnellbacher sogar schon nach 9,8 Sekunden für den VfR getroffen und damit das zweitschnellste Tor der Drittligahistorie erzielt.

Mit dem Vorsprung im Rücken traten die auswärts zuvor noch sieglosen Aalener weiterhin sehr selbstbewusst auf, ließen allenfalls bei Standardsituationen Chancen der Gastgeber zu. Auf der Gegenseite spielte vor allem Bär an seiner ehemaligen Wirkungsstätte sehr auffällig, auch Morys war an den meisten gefährlichen Szenen beteiligt. Der Ausgleich fiel dann auch überraschend. Linksverteidiger Marvin Büyüksakarya ließ sich von Mike Könnecke überlaufen. Dessen Flanke verlängerte Zwickaus Sturmführer Ronny König mit dem Kopf und ausgerechnet Torschütze Fennell lenkte die Kugel unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor (24.).

Danach wachte Zwickau richtig auf und drängte mit Macht auf die Führung. Bei Großchancen von Kevin Hoffmann, Nils Miatke und den wuchtigen Mittelstürmer Ronny König, gegen den die Aalener Abwehrspieler über 90 Minuten Schwerstarbeit verrichten mussten, lag das 2:1 mehrfach in der Luft. Mit Glück und Geschick, einem gut reagierenden Torhüter Daniel Bernhardt und Rechtsverteidiger Sascha Traut, der einmal auf der Linie klären musste, überstanden die Gäste jedoch die Zwickauer Drangphase – und schlugen eiskalt zurück. Sessa setzte den schnellen Morys auf der linken Seite in Szene und dessen Hereingabe beförderte FSV-Innenverteidiger Nico Antonitsch ausgerechnet an seinem 27. Geburtstag ins eigene Tor – 1:2 (36.). „In unserer stärksten Phase haben wir das Gegentor kassiert“, ärgerte sich Joe Enochs.

In der zweiten Halbzeit verstanden es die Aalener wesentlich besser, den FSV vom eigenen Tor fernzuhalten, ließen längst nicht mehr so viele Torchancen zu. Etwas Glück hatte der VfR, als Schiedsrichter Bastian Börner (Bielefeld) nach einem Foul von Fennell an Könnecke an der Strafraumgrenze auf Freistoß und nicht auf Strafstoß entschied. Der eingewechselte Janik Mäder schoss über das Tor und im Gegenzug schloss Nicolas Sessa ein mutiges Solo mit dem Treffer zum 3:1 (82.) ab. Es sprach für die Hausherren, dass sie sich dennoch nicht aufgaben und den VfR bis zum Abpfiff noch in die eine oder andere Verlegenheit brachten. Nach Kopfballvorlage von König markierte der eingewechselte Davy Frick (89.) auch noch per Volleyschuss den Anschlusstreffer. Die drei Minuten Nachspielzeit überstand der VfR jedoch unbeschadet.

Bereits am Mittwoch (Tag der Deutschen Einheit), 15 Uhr, geht es für den VfR Aalen mit dem Verbandspokal-Achtelfinale beim Oberligisten TSG Backnang weiter, ehe in der Liga am nächsten Samstag, 14 Uhr, Fortuna Köln in der Ostalb Arena gastiert.