Erste Wahl nach dem Krieg: Als die Demokratie wieder laufen lernte

In Aalen hat die amerikanische Militärregierung am 9. Juli 1945 Dr. Karl Schübel als letzten der Bürgermeister in Württemberg, die im Nationalsozialismus amtiert hatten, abgelöst. Der promovierte Verwaltungsjurist wurde im März 1935 vom württembergischen Innenministerium zum Bürgermeister von Aalen ernannt. Er löste Amtsverweser Karl Barth (NSDAP) ab. Der wiederum war ins Amt gekommen, weil die neuen Machthaber 1934 Bürgermeister Friedrich Schwarz in den Ruhestand geschickt hatten. Nach Schübels Ablösung wurde am 18. Mai 1946 ein Gemeindebeirat gebildet. Kommissarischer Bürgermeister wurde Karl-Otto Balluff. Er wurde am 6. März 1946 vom Gemeinderat für zwei Jahre im Amt bestätigt. Am 7. März 1948 wählte ihn die Aalener Bevölkerung für sechs Jahre zum Bürgermeister. Balluff starb am 26. Januar 1950 im Alter von 55 Jahren. Zu seinem Nachfolger wurde Dr. Karl Schübel gewählt, der von der Spruchkammer als Nazi-Mitläufer eingestuft geworden war.

Die Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 vereinheitlichte das bisher zersplitterte Kommunalrecht in Deutschland weitgehend. Die kommunale Selbstverwaltung bestand zwar auf dem Papier weiter, faktisch jedoch wurde sie abgeschafft. Die Festlegung der Befugnisse und die Stellung des Gemeindeleiters erfolgte im Sinne des Führerprinzips. Die Leiter der Gemeinden wurden nicht mehr gewählt, sondern berufen.