Erste Null-Energie-Schule der Region

Aalen setzt – wieder einmal – Maßstäbe: Mit dem Neubau des Fachklassentrakts für die Naturwissenschaften auf dem Gelände des traditionsreichen Schubart-Gymnasiums (SG) entsteht derzeit die erste Null-Energie-Schule in der ganzen Region. Das heißt, was der Bau an Energie benötigt, wird auf natürliche Weise zugeführt oder selbst erzeugt.

Ein solches Gebäude in unmittelbarer Nähe zum historischen Bonatz-Bau des SG entstehen zu lassen, ist eine Herausforderung, wie Architekt Bernd Liebel am Freitag bei einem Baustellenrundgang mit OB Thilo Rentschler und Vertretern der Schule und des SG erläutert hat. Nötig sei, so Liebel, dafür eine ganzheitliche Planung, die allen Aspekten gerecht werde: dem Zusammenspiel mit den auf dem Gelände bereits vorhandenen Gebäuden aus verschiedenen Epochen, den verwendeten Materialien – in diesem Falle Beton und Holz – und schließlich dem Ziel, den Bau auf möglichst natürliche Weise zu beheizen und zu klimatisieren.

Die richtige Ausrichtung der Räume sorgt in Verbindung mit der Sheddachkonstruktion für die optimale Tageslichtausbeute ebenso wie für die gewünschte Beschattung. Ein 45 Meter langer Luftkanal durch das Erdreich mit großem Querschnitt belüftet, kühlt oder erwärmt das Innere. Die Wärme aus der Abluft bleibt im Gebäude, die Betonwände dienen als Wärmespeicher und verhindern eine sommerliche Überhitzung. Und was sonst noch an Energie gebraucht wird, wird mittels einer Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt. Der Energieüberschuss daraus fließt im Sommer hinüber in den Altbau des SG, im Winter schiebt dessen Blockheizkraftwerk Heizenergie rüber in den Neubau.

Schüler und Eltern planen mit

Der Neubau war letztlich auch der richtige Zeitpunkt, um das schon lange diskutierte Thema Schulhof in Angriff zu nehmen, wie Grünflächenamtsleiter Rudi Kaufmann sagte. Schüler, Eltern und Lehrer seien in die Planungen für die Neugestaltung des Pausenhofs eingebunden gewesen. Unter den Aspekten Ruhe, Aktivität, Entspannung, Bewegung, Erlebnis und Lernen seien dabei „hoch interessante Anregungen“ herausgekommen. Entstehen sollen unter anderem ein „grünes Klassenzimmer“ sowie neue Sitz- und Aufenthaltsbereiche. Sitz- und Pflanzinseln im Bereich zwischen dem alten Bonatz-Bau, dem Neubau, der Mensa und der Jahnturnhalle sollen das Gelände noch stärker als bislang durchgrünen. Der erste Bauabschnitt soll parallel zu der bis Ostern geplanten Fertigstellung des Fachklassentrakts angegangen werden, der zweite Bauabschnitt mit der eigentlichen Schulhofneugestaltung ab den Sommerferien. In einem dritten Bauabschnitt schließlich soll der Treppenzugang zur Rombacher Straße saniert werden. Bis Ende 2019 soll laut Kaufmann dann die insgesamt rund 730 000 Euro teure Neugestaltung des Pausenhofbereichs fertig sein.

OB: Beste Werbung für Aalen

OB Rentschler sah in den Investitionen am SG die beste Werbung für den Schulstandort Aalen und kündigte an, sie würden nicht „das Ende aller Bemühungen“ am SG sein. Derzeit stehe man in denkmalschutzrechtlichen Verhandlungen wegen einer möglichen Sanierung der Fenster im alten Bonatz-Bau. Mit dem Neubau für die Naturwissenschaften entstehen für Rentschler auch ganz neue Synergien mit dem nahen Science Center Explorhino. Das könne gerade für das SG so etwas wie ein weiteres Klassenzimmer sein, meint der OB. Mit dem Null-Energie-Konzept des SG-Neubaus spiele Aalen nun „in einer neuen Liga“.

Schulleiterin Christiane Dittmann lobte die „offene und tolle Zusammenarbeit“ zwischen Stadt, Schule und Architekt – „so wünscht man sich das.“ Dass Schüler und Eltern in die Pläne für die Neugestaltung des Pausenbereichs mit eingebunden gewesen seien, nannte sie ein gelungenes Beispiel für die Demokratieerziehung der Schüler und einen ganz vorbildlichen Prozess.