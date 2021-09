Erste Niederlage für Essingen

Kaum war die Tabellenführung da, ist sie auch schon wieder weg: Mit dem 1:2 beim FC Wangen kassierte Fußball-Verbandsligist TSV Essingen seine erste Saisonniederlage und musste den SSV Ehingen-Süd vorbeiziehen lassen. Viel mehr aber wiegen die verletzungsbedingten (zusätzlichen) Ausfälle der Abwehr-Asse Patrick Auracher und Yamoussa Camara, auf dessen baldige Genesung sie im Schönbrunnen hoffen. „Solch eine Verletzungsmisere habe ich weder in meiner aktiven Zeit noch in der Zeit als Trainer oder Verantwortlicher erlebt“, schüttelte TSV-Trainer Stephan Baierl nach dieser Partie nur noch den Kopf. Relativ kurzfristig verletzungsbedingt abgesagt hatten vor der Partie noch Patrick Funk, Dominik Kowalski und Cristian Gilés Sanchez.

Die Tore: Niklas Weissenberger flankte in den Strafraum, in dem Joas dann zu Fall kam, der Unparteiische Tobias Endriß in der Folge auf den Punkt zeigte. Ein Fall für Felix Nierichlo, der den Strafstoß zum 1:0 für die Blau-Weißen sicher versenkte (18.). Das irritierte die Wangener jedoch in keiner Weise. Nach einer Ecke der Gastgeber kam auch ein Wangener zu Boden, Endriß zeigte erneut auf den Punkt. Daniel Wellmann war genauso souverän wie Nierichlo – 1:1 (23.). „Das hat das Spiel zu diesem Zeitpunkt komplett auf den Kopf gestellt, bis dahin waren wir absolut dominant“, analysierte Baierl.

Die nächste Hiobsbotschaft sollte aber dennoch kommen: Patrick Auracher musste den Platz mit einer Zerrung verletzungsbedingt verlassen (27.). Baierl musste das System umstellen, mangels defensiver Alternativen Stürmer Lukas Rösch in die Partie bringen. Auf der Bank saßen mit Maximilian Fritz und Jonas Adam sogar zwei Akteure aus der Zweiten Mannschaft der Essinger.

In der zweiten Halbzeit nahm das Schicksal der Gäste seinen Lauf: Mit Yamoussa Camara verabschiedete sich der nächste Innenverteidiger verletzungsbedingt, er war bei der Landung umgeknickt, für ihn kam Flügelflitzer Dean Melo bei den Essingern (58.). Ohne gelernten Verteidiger hatte der TSV nun noch eine halbe Stunde Spielzeit vor sich. Das schnelle (negative) i-Tüpfelchen ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Angriff über rechts landete der Ball in der Mitte beim eingewechselten Okan Houssein, der eiskalt auf 2:1 für Wangen stellte (62.).

Es wurde in der Folge ein hitziges Spiel, in dem Essingen vor dem Gehäuse aber die letzte Durchschlagskraft fehlte – am Ende rettete der Wangener Schlussmann den Sieg über die Zeit retteten. In der kommenden Woche empfängt der TSV den Tabellenzehnten TSV Heimerdingen – dann hoffentlich wieder mit dem einen oder anderen Verteidiger mehr auf dem Feld. Baierl möchte die Entschuldigung aber nicht nur an der Personalsituation festmachen: „Wir müssen uns ankreiden, dass wir aus der Vielzahl an Chancen, wir waren alleine vier Mal direkt alleine vor dem Tor, nicht genügend Kapital geschlagen haben. Bezeichnend war dann auch, dass wir mit dem zweiten Wangener Torschuss direkt das zweite Gegentor bekommen. Bezeichnend waren die Verletzungen und bezeichnend war dann außerdem, dass der Bus nicht gekommen ist. Der ganze Tag war einfach für die Katz.“ So viel Pech an einem Tag könne man nicht haben: „Ich hoffe nun, dass wir das Pech für diese Saison aufgebraucht haben.“ Es war übrigens die erste Niederlage inklusive der Vorbereitung, die der TSV unter Baierl kassieren musste.