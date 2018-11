Erste Niederlage für TSG

In der Fußball-Landesliga musste Tabellenführer TSG Hofherrnweiler-Unterrombach die erste Niederlage hinnehmen. Mit 0:3 (0:1) unterlag das Team von TSG-Trainer Benjamin Bilger beim TSV Buch.

Den Verantwortlichen der TSG war vor dem Spiel klar, dass die Partie in Buch alles andere als einfach werden würde. Von Beginn an entwickelte der Gastgeber mehr Druck und hatte mehr Spielanteile. Gerade auf dem engen Platz hatten die Haug-Elf deutliche Vorteile. Die TSG tat sich schwer. Patrick Faber hatte durch einen Freistoß die erste Chance des Spiels. Der Pfosten rettete für den TSV. Nach und nach hatte Buch mehr vom Spiel. Beim Freistoß der Bucher in der 28. Minute sah die TSG-Defensive schlecht aus. Manuel Schrapp nutzte die Chance und erzielte das 1:0. Auch in der Folgezeit tat sich die TSG schwer.

Ball läuft nicht wie gewohnt

Der Ball lief nicht wie gewohnt durch die eigenen Reihen. Immer wieder war ein Spieler aus Buch zur Stelle und verhinderte die Angriffe der Gäste. Beim Stand von 1:0 wurden die Seiten gewechselt. Gleich nach dem Anpfiff des zweiten Durchgangs entschied Schiedsrichter Steve Henriß auf Elfmeter. Warum? Das bleibt wohl das Geheimnis des Unparteiischen. Dominik Amann nutzte die Möglichkeit und erhöhte auf 2:0. Von nun an waren die Weilermer komplett von der Rolle. In der 60. Minute erhöhte Buch auch noch auf 3:0. Die TSG-Defensive machte erneut keine glückliche Figur. Daniel Schrapp stand richtig und bescherte den Buchern die drei Punkte. Trotz dieser Niederlage hat die TSG noch fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger N.A.F.I. Stuttgart. Am Freitag (19 Uhr) empfängt die TSG den FC Germania Bargau zum Derby im Sportpark. Eine Chance um die Niederlage gegen Buch vergessen zu machen.