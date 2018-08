Erste Kracher bereits zum Auftakt

Die B-Ligisten im Aalener Raum müssen sich noch eine weitere Woche gedulden, die Fußball-Kreisliga A hingegen startet bereits diesen Sonntag in die neue Spielzeit. Mit Spannung erwartet wird insbesondere der Auftakt der beiden Absteiger SV Ebnat und SSV Aalen.

Die auf 17 Mannschaften aufgestockte Liga – lediglich der spielfreie SV Kerkingen muss zum Auftakt zuschauen – kehrt mit einigen hochkarätigen Begegnungen aus der Sommerpause zurück. Insbesondere auf Bezirksliga-Absteiger SV Ebnat, der seinen freien Fall aus der Landes- hinab in die Kreisliga stoppen will, wartet direkt ein Kracher: Die Schwarz-Gelben, müssen beim Aufstiegsanwärter SG Union Wasseralfingen bestehen, können jedoch mit breiter Brust anreisen. Denn, das macht dieses Auftaktspiel besonders pikant, kommt es hiermit zur Neuauflage der Bezirkspokalpartie von vergangener Woche: In der ersten Runde hatte sich der SVE in einem spannenden Vergleich mit 3:1 durchsetzen können.

Kein Selbstläufer für Bopfingen

Ebnats Mitabsteiger SSV Aalen wird sich mit einem schweren Auswärtsspiel beim VfB Ellenberg wieder in die A-Klasse einreihen. Auch auf den amtierenden Vizemeister wartet vor fremder Kulisse eine schwierige Hürde: Der TSV Adelmannsfelden ist bei der DJK-SG Schwabsberg-Buch gefordert, einem Gegner, dem man sich in der Vorsaison beide Male geschlagen geben musste. Auch der TV Bopfingen, seines Zeichens das stärkste A II-Team im Kalenderjahr 2018, darf keinen Selbstläufer erwarten: Im Heimspiel gegen den unberechenbaren VfB Tannhausen muss der TVB seine vor der Sommerpause gezeigten Leistungen bestätigen, neuerdings von Beginn an um die vorderen Tabellenplätze mitspielen zu können.

Mehr Konstanz erhofft sich auch der Vorjahresfünfte TSV Hüttlingen, für den ein Lokalderby mit dem TSV Westhausen auf dem Programm steht.

Im Hintergrund der ambitionierten Teams geht es für die meisten Mannschaften darum, sich frühzeitig von der Gefahrenzone abzusetzen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu bekommen. Die Begegnung des SV Pfahlheim gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II ist in dieser Hinsicht durchaus schon ein kleines Schlüsselspiel.

Ein Duell auf Augenhöhe darf auch für das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger erwartet werden: Mit der TSG Abtsgmünd und dem FC Schloßberg stehen sich die letztjährigen Meister der Kreisligen B III und B IV gegenüber – ein interessantes Kräftemessen und zugleich Gradmesser für die beiden Rückkehrer.

Für beide steht zudem die schnelle Wiedergutmachung für ihr unerwartet frühes Pokalaus im Vordergrund. Ebenfalls darf sich die DJK SV Eigenzell auf ihr erstes A-Klassenspiel nach zwei Jahren Abstinenz freuen, hat vor fremder Kulisse aber direkt einen dicken Brocken zu bewältigen: Gastgeber SV DJK Stödtlen will nach einer enttäuschend verlaufenen Vorsaison mit Rang elf nun wieder vorne angreifen.