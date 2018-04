Erste Halbfinale für Merlins

Die Crailsheim Merlins greifen nach dem großen Schritt: Noch drei Siege sind nötig, um die Rückkehr in die 1. Basketball-Bundesliga (BBL) perfekt zu machen. Im Halbfinale gegen Trier wollen die Merlins vom Heimvorteil profitieren und ihre Fans weiter verzaubern. Die erste Partie steigt an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Arena Hohenlohe.

Drei klare Siege gegen Hanau, zuvor eine Rekord-Hauptrunde: Der Rückenwind ist gewaltig, mit dem die Merlins ins Halbfinale der Playoffs um den Aufstieg in die BBL starten. Und doch zählt einzig und allein die Konzentration auf das Vorausliegende. Mit den RÖMERSTROM Gladiator Trier kommt am Samstag ein Gegner in die Arena Hohenlohe, der nach einer nervenaufreibenden Serie über fünf Spiele jede Menge Enthusiasmus über den Halbfinaleinzug mitbringt. „Ob jetzt Trier oder wenn es Heidelberg geworden wäre, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass es im Halbfinale einfache Gegner gibt“, warnt Ingo Enskat. Der sportliche Leiter der Merlins erinnert sich an den gemeinsamen Weg mit den Trierern: „In der Bundesliga ging es damals gegen den Abstieg, jetzt geht es um den Aufstieg.“

Mit diesen Voraussetzungen geht es in eine Serie von maximal fünf Spielen. Diese findet in dem Moment ihr Ende, wenn eine der beiden Mannschaften drei Siege eingefahren hat und damit den Aufstieg in die 1. Liga feiern darf. Schon das erste Spiel ist dafür richtungsweisend. „Wir hatten jetzt die Möglichkeit, auch nochmal an den Grundlagen zu arbeiten und uns hier weiter zu festigen. Außerdem sind wir im gewohnten Samstag-Samstag Rhythmus aus der Hauptrunde. Trier dagegen kommt direkt aus dem fünften Spiel und sie werden versuchen, die Emotion und Intensität aufrecht zu halten“, so Headcoach Tomas Iisalos.