Vor Kurzem fand in Ilsfeld die Baden-Württembergische Meisterschaft der Elite statt. Sophia Hunold war für den RMSV Buch am Start und bewies ihr Können in einem sehr starken Feld. Für die 19-jährige Sportlerin war es nach einer unerwarteten längeren Trainingspause wieder der erste Wettbewerb, der unter anderem auch gleich der Saisonauftakt für die Elite war. Im Februar wurden Hunold die Metalle ihres Schienbeinbruches vom Jahr 2016 operativ entfernt. Die Konsequenzen der Operation waren wieder eine lange Trainingsauszeit und ein mühsamer Wiederaufbau der Form. Erst seit Ende Mai kann die ehrgeizige Sportlerin überhaupt wieder ohne Schmerzen trainieren weshalb generell die Teilnahme an der Landesmeisterschaft für sie noch nicht gewiss war.

Schwierige Kür

In Ilsfeld ging Hunold dann sogar mit einer neuen, schwierigeren Kür an den Start. Diese präsentierte sie mit Bravour und erlaubte sich lediglich ein paar Flüchtigkeitsfehler die der noch fehlenden Kürroutine zuzuschreiben sind. Damit qualifizierte sie sich für die German Masters Serie, die im September beginnen wird. Für diese sehr intensive Wettkampfphase möchte die Sportlerin jede Möglichkeit nutzen, um ihre Kür noch besser auf den Punkt zu bringen. „Fürs erste bin ich zwar zufrieden, aber ich möchte diese Schwierigkeit der Kür möglichst perfekt auf den Punkt bringen“, lautet Hunolds Vorsatz für die kommenden Wettbewerbe.