Erste Gegendemo bei Corona-Kundgebung in Aalen

Mit den „Montagsspaziergängen“ hat sich der Innenstadtverein Aalen City aktiv ausführlich in seiner Vorstandssitzung befasst. Hier sei man mit OB Frederick Brütting zu dem Schluss gekommen, dass keine Maßnahmen gegen die Veranstaltung unternommen werden, sondern das Thema neutral behandelt werden soll, sagt Citymanager Reinhard Skusa auch mit Blick auf die Gegendemonstration, die am Montagabend stattfand. „Wir ergreifen weder für die eine noch die andere Seite Partei. Dieses politische Thema sollte nicht in den Geschäften oder in der Gastronomie ausgetragen werden.“ Dasselbe gelte für die Veranstaltung der Aktion „GD für Solidarität“, die am Montag, 24 Januar, dazu aufruft, um 19 Uhr die Lichter in den Geschäften und Lokalen auszuschalten.

Von politischen Veranstaltungen und Kundgebungen distanziert sich auch das Centermanagement des Mercatura. Hier starten jeden Montag die „Spaziergänge“ Richtung Rathaus. „Beeinträchtigungen konnten wir bislang allerdings nicht in nennenswerter Form feststellen“, heißt es.

Als Versammlungsbehörde sei auch die Stadt Aalen zur Neutralität verpflichtet, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch. Deshalb werde sich die Stadtverwaltung auch am 24. Januar nicht an dem Aktionstag beteiligen. Die Forderung, die Straßenbeleuchtung auszuschalten, sei allein aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Überdies wolle die Stadt vermeiden, mit einer solchen Aktion noch zusätzlich die ohnehin heftige Diskussion weiter zu befeuern. Die Haltung der Stadtverwaltung zum Impfen dürfte jedem angesichts der Impfkampagne #aalenimpft und den Impfaktionen ausreichend bekannt sein, sagt Haisch. (vs)