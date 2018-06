Erste Einblicke in den neuen Touristik-Service

Von außen besehen liegt das Spionrathaus im Dornröschenschlaf: Die Turmuhr steht still, und mit Baustellenwänden ist das Gebäude fest umschlossen. Ende März soll hier der Touristik-Service einziehen. Wer vorübergeht, fragt sich: Was im Inneren wohl gerade vor sich geht? Ulrike Graf, die Leiterin des städtischen Amts für Gebäudewirtschaft, hat einmal die Tür geöffnet.

Hinter der Schutzwand sieht es schon ziemlich sauber aus. Die Fassade des künftigen Touristik-Service ist ganz aus Glas, der Estrichboden mit Fußbodenheizung eben fertig, an der Rohmontage der Decke arbeiten zwei Handwerker gerade. „Alles wird heller, behaglicher und einladender hier“, sagt Ulrike Graf lächelnd und freut sich außerdem: „Wir sind ganz im Kosten- und Terminrahmen.“ Ihr Amt für Gebäudewirtschaft leitet die Bauarbeiten. Wenn nichts dazwischen kommt, kann der Touristik-Service Ende März die Schubladen und Regale in seinem jetzigen Domizil beim Alten Rathaus leeren und nach Gegenüber ins Spionrathaus tragen. Eröffnung ist am 1. April.

Neue Konzeption

Gleichzeitig wird an diesem Tag das Urweltmuseum im ersten und zweiten Obergeschoss wiedereröffnet. Zunächst erleben die Besucher die Ausstellung im gleichen Zustand wie vor dem Umbau, sagt Ralf Abele vom städtischen Presseamt. „An einer neuen Konzeption wird gemeinsam mit der Geologengruppe gerade gearbeitet.“ Ist sie fertig, muss sie noch den Gemeinderat passieren.

Den Umbau für den Touristik-Service lässt sich die Stadt 360 000 Euro kosten. Dafür gibt’s laut Abele eine „energetische Ertüchtigung“, also neue Heizung und Dämmung, im gesamten Gebäude. An der automatischen Schiebetür am Eingang baut eine Luftschleieranlage Warmluft auf. „Es wird künftig nicht mehr zugig sein“, erläutert Ulrike Graf. Indirekte Beleuchtung soll für freundliches Licht sorgen, ein hell gefliester Boden das Seine dazu beitragen. An zwei Theken werden die Besucher künftig empfangen: An der einen gibt’s Auskünfte und Eintrittskarten, auch fürs Urweltmuseum, die andere wird mit Prospekten und Verkaufsartikeln bestückt. Den Mitarbeiterinnen steht im hinteren Bereich ein Büroraum zur Verfügung und unterm Dach ein Sozialraum.

„Es wird um Längen besser als bisher“, strahlt Ulrike Graf und bezeichnet den Umbau des denkmalgeschützen Gebäudes als etwas ganz Besonderes. „Es kommt selten vor, dass man in so zentraler Lage etwas Schönes für die Bürger schaffen kann“, sagt sie, „und das in einem historischen Haus“. Nach dem großen Stadtbrand von 1634 war das Spionrathaus laut Roland Schurig eines der ersten Häuser, das wieder aufgebaut wurde. „Es war ja eines der wichtigsten Gebäude, im Erdgeschoss verkauften Händler ihre Waren, oben befand sich der Ratssaal für Magistrat und Gericht“, zitiert Abele den Stadtarchivar. Ob es im 17. Jahrhundert schon die Arkaden gab, ist unklar. Klar ist dafür: Die jetzt bestehenden bleiben entgegen erster Pläne erhalten. Und wenn am 1. April die reguläre Stromversorgung den Baustrom abgelöst hat, geht auch die Turmuhr wieder.