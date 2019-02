Erste E-Ladesäulen der Stadtwerke

Am Dienstag haben die Stadtwerke Aalen ihre beiden ersten öffentlichen E-Ladesäulen für Elektroautos in Aalen in Betrieb genommen. Sie stehen beim Limesmuseum. Weitere öffentliche E-Ladesäulen sollen folgen.

Elektromobilität als ressourcenschonende Alternative zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gewinnt stetig an Bedeutung. Grundvoraussetzung für den Erfolg der Elektromobilität ist eine ausgebaute E-Ladeinfrastruktur. Die Stadtwerke Aalen betreiben bereits 16 E-Ladestationen in der Rathaus-Tiefgarage (sechs Ladepunkte), in der Tiefgarage am Bahnhof (sechs Ladepunkte) sowie im Parkhaus Spitalstraße (vier Ladepunkte). Bis 2022 werden die Stadtwerke die E-Ladeinfrastruktur auf über 50 Ladepunkte im Aalener Stadtgebiet erweitern.

Mit der Einweihung der ersten beiden öffentlichen E-Ladesäulen am Limesmuseum in Aalen durch Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Weiß sowie den Hauptabteilungsleitern Norbert Saup (Anlagen) und Andreas Heiß (Netz) ist der Startschuss für den nun folgenden Ausbau der E-Infrastruktur in Aalen gegeben worden.

Auch in jedem Stadtbezirk

„Mit dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur wollen wir als Energiedienstleister in Aalen die Grundlage dafür schaffen, dass Elektromobilität für den Bürger attraktiv wird. Dabei werden wir sowohl an zentralen Stellen in Aalen, etwa am Limesmuseum, an den Limesthermen oder an der Hochschule sowie in jedem Aalener Stadtbezirk E-Ladesäulen aufstellen und betreiben“, sagte Wolfgang Weiß.

Für die Kunden wird laut Stadtwerke der Ladevorgang sehr einfach gestaltet sein. Interessierte Kunden können bei den Stadtwerken Aalen eine E-Ladekarte beantragen und diese für den Tankvorgang nutzen. Die Abrechnung erfolgt nach verbrauchten beziehungsweise getankten Kilowattstunden per Lastschriftverfahren. Besitzer von E-Ladekarten der Stadtwerke Aalen profitieren zudem von der Mitgliedschaft der Stadtwerke im Kooperationsnetzwerk ladenetz.de. So können E-Ladekartenbesitzer der Stadtwerke Aalen deutschlandweit alle Ladesäulen der Netzwerkpartner (rund 2200 E-Ladesäulen) und Roamingpartner (rund 13 000 E-Ladesäulen) mit der Ladekarte nutzen. Alle anderen Kunden können den Tankvorgang an den E-Ladesäulen der Stadtwerke Aalen bargeldlos und per Smartphone bezahlen.