Eine schweißtreibende Trainingswoche haben die Sportfreunde Dorfmerkingen hinter sich. Nach täglichem Training und dem Vorbereitungsspiel gegen die SG Bettringen (5:1-Sieg) stand am Samstag Teambuilding auf dem Vorbereitungsprogramm des Fußball-Verbandsligisten.

Die Reise ging zum Wasserski fahren nach Gundelfingen zu den Fetzer Seen. Hier war unter anderem Geschicklichkeit gefragt und es bedurfte nur kurze Anlaufzeit, bis sich die Spieler an das Wasser-Ski fahren gewöhnt hatten.

Nach zwei Stunden kräftezehrendem Fahren und kleiner Rast war Fußball angesagt. Auf dem Dorfmerkinger Sportgelände war Landesligist Sportfreunde Schwäbisch Hall zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften entwickelte sich ein munteres Spiel, wobei die Sportfreunde ein deutliches Chancenplus in der ersten Spielhälfte hatten und durch einen Treffer von Timo Zimmer verdient mit 1:0 zur Pause schritten.

Trainingsstrapazen anzumerken

Im zweiten Durchgang, nachdem das Dorfmerkinger Team komplett durchgewechselt wurde, merkte man die Trainingsstrapazen der Akteure an, die Gäste bekamen Oberwasser und drehten die Partie in der 71. und 74. Minute zum 2:1-Sieg.

Bis zur ersten WFV-Pokalrunde am Samstag, 15.30 Uhr, im Derby gegen den TSV Essingen steht nun an diesem Dienstag um 18.30 Uhr in Eglingen ein weiteres Vorbereitungsspiel der Sportfreunde auf dem Programm. Hierbei kommt es zu einem Kräftemessen mit dem Neu-Landesligisten und Bezirkspokalsieger FV Sontheim.