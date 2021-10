Erst Niederlage, dann Europe Cup-Premiere

Nach dem hart umkämpften Pokalfight vor heimischer Kulisse hatten sich die HAKRO Merlins Crailsheim einige spielfreie Tage hart verdient. Denn nun starten für die Zauberer kräftezehrende englische Wochen. Diese begannen am Sonntagnachmittag in der Stadthalle Weißenfels. Der SYNTAINICS MBC empfing die Zauberer am dritten Spieltag der Basketball-Bundesliga vor rund XY Zuschauern. Die Wölfe gingen nach dem Sieg gegen Braunschweig und der Niederlage gegen Heidelberg ebenso mit einer 1:1-Bilanz in das Wochenende, genau wie die Crailsheimer (Sieg gegen Würzburg, Niederlage in Oldenburg). Zuletzt musste sich er MBC im Pokal jedoch s.Oliver Würzburg geschlagen geben, die nun ihrerseits für das Viertelfinale nach Hohenlohe reisen.

Am Sonntagnachmittag stand zunächst der dritte Spieltag im Fokus. Und dort war von Beginn an klar, dass die Offensive im Vordergrund stehen würde. In einem ausgeglichenen Spiel, mit insgesamt 28 Führungswechseln, musste erneut eine Verlängerung über den Ausgang des Spiels entscheiden. In dieser setzte sich der SYNTAINICS MBC knapp durch, sodass die Weißenfelser an Ende mit 116:111 als Sieger vom Parkett gingen.

Wölfe gegen Zauberer: der dritte Spieltag der easyCredit BBL hatte ein packendes Duell zu bieten. Auf Seiten der Crailsheimer stand mit Bogdan Radosavljevic ein Akteur auf dem Parkett, der den Wolfsbau aus der Vergangenheit gut kennt. Der Center bestritt zwei Pokalspiele für die Wölfe, ehe er sich den HAKRO Merlins anschloss. Erstmals in dieser Saison stand Elias Lasisi im Aufgebot der Jungs von Sebastian Gleim. Er hatte seine muskulären Probleme überstanden und wollte nun wieder mit geballter Scoring-Power auffallen. Zunächst schickte Gleim seine Starting Five bestehend aus Shorts II, Stuckey, Savage, Lewis und Boggy aufs Parkett.

Ein erneut intensives Spiel endet für die Crailsheimer Basketballer wieder in der Overtime. Doch anders als zuletzt beim Derbysieg gegen Ludwigsburg behielt heute der Gegner der HAKRO Merlins die Oberhand. Nun gilt es die Niederlage so schnell wie möglich zu vergessen und zu regenerieren – Zeit zur Widergutmachung haben die Hohenloher bereits am kommenden Mittwoch. Dann sind sie bei ihrer FIBA Europe Cup-Premiere beim dänischen Vertreter Bakken Bears gefordert. Tipoff für das erste internationale Spiel der Crailsheimer ist um 20 Uhr, das Spiel wird live auf dem Youtube-Kanal der FIBA übertragen.

„Wir haben defensiv nicht das umgesetzt, was wir uns hier vorgenommen haben. Deshalb haben wir auch verdient verloren. Wir müssen alle Bereiche analysieren, die Konsequenzen daraus ziehen und besser werden. In der Bundesliga kann man schwer ein Spiel gewinnen, wenn man insgesamt fast 120 Punkte zulässt und sechs Gegenspielern fast 20 Punkte gestattet. Wir wussten, dass der SYNTAINICS MBC eine starke Heimmannschaft mit viel offensiver Qualität ist. Wir sind definitiv enttäuscht, weil wir diese Herausforderung scheinbar nicht richtig angenommen haben“, erklärte Sebastian Gleim.