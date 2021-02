Erst Löwen, dann Veilchen und eine Verschnaufpause

Rückrundenauftakt in der Arena Hohenlohe! Die HAKRO Merlins Crailsheim eröffneten den zweiten Saisonabschnitt in der Basketball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig. Nach den Spielen in Gießen und gegen Berlin wartete auf die Zauberer bereits das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Aber auch die Niedersachsen hatten zuletzt ein straffes Programm. Die Mannschaft von Pete Strobl beendete nach den Spielen gegen Ulm (94:92) und Ludwigsburg (74:81) gegen die HAKRO Merlins ihre „Baden-Württemberg-Woche“. Die HAKRO Merlins kamen schwer in das Spiel und mussten prompt einem 0:10-Rückstand hinterherlaufen. Das zweite Viertel entschieden die Gastgeber jedoch mit 31:14 für sich. Mit der 45:36-Halbzeitführung im Rücken verwalteten sie die zweistellige Führung größtenteils. Die Schlussminuten gehörten jedoch den Braunschweigern, die kurz vor Ende den Rückstand auf vier Punkte minimierten. Der heraus gespielte Vorsprung sollte jedoch reichen – insgesamt bezwangen die HAKRO Merlins die Niedersachsen mit 75:69. Topscorer waren Bell-Haynes (21 Punkte) und Bleck (14). Highsmith sammelte acht Rebounds.

An diesem Sonntag endet der Spielemarathon mit vier Begegnungen in neun Tagen. Dann trifft die Mannschaft von Tuomas Iisalo in Niedersachsen auf die BG Göttingen. Im Anschluss ist eine Länderspielpause angesetzt, sodass die HAKRO Merlins etwas Zeit zur Regeneration bekommen. Weiter geht es dann am 28.2. in Berlin. „Das war ein sehr schwieriges Spiel. Im ersten Viertel haben wir unsere Würfe nicht getroffen und keine gute Defense gespielt. Im zweiten Viertel sind wir zurückgekommen und haben uns in eine gute Position gebracht. Am Ende waren wir etwas im Pech, als sich Nimrod Hilliard verletzte und Trae mit seinem fünften Foul vom Feld musste. Das führte zu einer Formation, die so noch nie zusammengespielt hat. Aber letztendlich musst du auch die unschönen Spiele gewinnen. Das war das Wichtigste“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo.

Nur knapp 40 Stunden nach der Schlusssirene in der Arena Hohenlohe bestreiten die Zauberer bereits ihr nächstes Auswärtsspiel in der BBL. Am Sonntagnachmittag trifft das junge Team von Tuomas Iisalo auf die BG Göttingen, Spitzname „Veilchen“. Tip-off in der Sparkassen-Arena ist bereits um 15 Uhr.

Ein entscheidendes Duell wird unter den Körben stattfinden. Mit Tai Odiase haben die Göttinger einen extrem bulligen Center in ihren Reihen. Mit durchschnittlich 31 Minuten Spielzeit ist er der Dauerbrenner im Spiel der BG, 16,3 Punkte (ligaweit Platz 6) und 6,8 Rebounds (ligaweit Platz 4) sind Spitzenwerte bei den Niedersachsen. Mit spektakulären Dunkings sorgt der 2,06 Meter große US-Amerikaner immer wieder für Highlight-Aktionen und findet sich regelmäßig in der MagentaSport Top Ten wieder. Da wartet viel Arbeit auf die Crailsheimer Big Men – die ihrerseits mit Jamuni McNeace ebenfalls einen der sprunggewaltigsten Center der Liga in ihren Reihen wiederfinden.

Am vierten Spieltag trafen die Kontrahenten bereits zum ersten Mal in der Saison aufeinander, als die BG in der Arena Hohenlohe gastierte. Beim 89:77-Erfolg der Zauberer überragten einmal mehr Bell-Haynes (29 PKT/6 ASS/6 REB) und Boggy (21 PKT/5 REB). Am Sonntag wartet auf die HAKRO Merlins bereits das vierte Spiel innerhalb von neun Tagen. Im Anschluss können sich die Crailsheimer allerdings wegen den anstehenden Länderspielen auf eine kleine Verschnaufpause mit einer spielfreien Woche freuen. Das nächste Pflichtspiel steht dann am 28. Februar in Berlin an.