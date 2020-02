Erst geklingelt, dann das Fenster eingeworfen: Möglicher Serieneinbrecher verhaftet

Eine Einbruchserie in Heidenheim steht möglicherweise vor der Aufklärung. Seit Anfang Februar hatte das Polizeirevier Heidenheim elf Einbruchsdiebstähle registriert, die nach demselben Muster begangen wurden.

In jedem der Fälle läutete der Täter an der Tür, um herauszufinden, ob die Bewohner zu Hause seien. Falls niemand anzutreffen war, wurde eine Scheibe eingeworfen und der Täter stieg in das Gebäude ein. Am Donnerstagabend meldeten Zeugen der Polizei mehrere Einbrüche im Bereich des Heidenheimer Eichendorffwegs. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter, der zu Fuß flüchtete, vorläufig fest.

Am Freitag erließ ein Richter beim Amtsgericht Heidenheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Er befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Behörden dauern an. Der Sachschaden an den Gebäuden beträgt etwa 8000 Euro. In vielen Fällen soll der Mann Geld und Schmuck erbeutet haben.