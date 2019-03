Erst Derby, dann Herkulesaufgabe

Die Damen der HG Aalen/Wasseralfingen stehen am Wochenende innerhalb von nicht mal 19 Stunden zweimal auf der Platte. Am Freitag treffen die Damen von Gerhard Bleier und Nicole Herderich im Nachholspiel um 20.30 Uhr in der Herwartsteinhalle in Königsbronn auf die HSG Oberkochen/Königsbronn.

Komplexe Situation in der Frauen-Bezirksliga

Die Konstellation am Tabellenende in der Frauen-Bezirksliga ist komplex. Aktuell sind in der Liga nur neun Mannschaften, anstatt eigentlich zehn, dadurch verringert sich einmal die Anzahl der Absteiger. Zum Zweiten werden die SG Bettringen, die als Absteiger aus der Landesliga feststehen und der momentane Tabellenachte TV Bargau im nächsten Jahr eine Spielgemeinschaft bilden, das wiederum heißt, die Mannschaft des jetzigen TV Bargau muss die Liga verlassen.

Von Abstiegskampf zu reden, wenn der Tabellenneunte HSG auf den Tabellensiebten HG trifft, ist also nicht ganz richtig. Dennoch ist es ein Prestigeduell und hat durch den überraschenden Auswärtssieg der HSG in Donzdorf neue Brisanz bekommen. Denn durch die Niederlage der HG in Bargau könnten die Königsbronner am Freitag mit der HG nach Punkten gleichziehen. Die dagegen könnte mit einem Sieg ihrerseits der HSG wohl für den Rest der Saison die rote Laterne aufbrummen. Das Hinspiel konnte die HG mit 30:27 für sich entscheiden. Das war gleichzeitig der letzte doppelte Punktgewinn für die HG. Die letzten vier Spiele gingen verloren.

Keine neunzehn Stunde später müssen die Damen gleich wieder antreten, dann treffen sie in der Schwagehalle in Giengen auf die FSG Giengen-Brenz.

Reele Chancen auf den Aufstieg

Der Aufsteiger hat noch die reele Chance auf den Durchmarsch, liegen sie doch mit 17:9 Punkten in Lauerstellung hinter Tabellenführer Frisch-Auf Göppingen. Die Gastgeberinnen müssen auf einen Ausrutscher des Primus hoffen, aber sie werden zumindest ihre Hausaufgaben erledigen wollen. Im Hinspiel gab es eine knappe 25:28-Niederlage für die HG.