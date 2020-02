Erst Aalen dann wohl bald Oberliga

Mit den Gästen aus dem Stadtteil von Stuttgart stellt sich an diesem Samstag (19.30 Uhr) in der Weilandhalle der heißeste Aufstiegskandidat in der Karl Weilandhalle vor. Die Botnanger sind dicht davor, nach dem Aufstieg aus der Oberliga den Durchmarsch in die dritte Liga zu schaffen.

Dies ist vor allem auf ihre zwei namhaftesten Verstärkungen zurückzuführen. Nach ihrem Abstieg aus der Regionalliga 2018 verstärkten sich der ASV mit zwei Bundesligaspielern des TV Rottenburg. Dirk Mehlberg auf der Außenposition und Johannes Elsässer als Libero bilden in den Spielelementen Annahme und Feldabwehr ein hochklassiges Tandem, mit dem die Botnanger den Wiederaufstieg in die Regionalliga ohne Punktverlust schafften.

Fast genauso ging es weiter in der höheren Spielklasse. Mit nur zwei Niederlagen aus bisher 15 Spielen liegen die Gäste mit nur einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz, haben aber ein Spiel weniger auf dem Konto als Tabellenführer Allianz Stuttgart.

Im Hinspiel konnte die SG MADS Ostalb trotz der 0:3-Niederlage vor allem im zweiten Satz mithalten und musste diesen nur ganz knapp mit 22:25 abgeben.

Es müssen allerdings schon alle MADS-Spieler in Topform antreten, um gegen diesen Gegner bestehen zu können. Personell sieht es im Lager der Aalener besser aus. Mittelblocker Tim Salzmann ist nach langer Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen, Diagonalangreifer Tom Klotzbücher hat seine Fingerverletzung bis zum Heimspiel auskuriert, die zuletzt Grippekranken Ralph Klein und Elias Mex haben ihre Krankheitsphasen auch überstanden.