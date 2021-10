Ersatzgeschwächte Hausherren verpassen kleinen Befreiungsschlag

SfD: Junker - Scherer, Schmidt, Werner (78. Zimmer), Janik, Eiselt, S. Pesic (67. Scarelli), D. Pesic (86. M. Schiele), Nietzer, Gallego, Mutlu (63. Gunst).

Tore: 0:1 Eschmann (24.) 1:1 Nietzer (35.) 2:1 Schmidt (45.+1) 2:2 Eschmann (70.).

Stimmen zum Spiel:

Helmut Dietterle: Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Leider haben wir es versäumt das ein oder andere Tor zu machen. Nach der Pause haben wir dann in allen Mannschaftsteile den Faden verloren, so dass wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein müssen. Wir haben den Ball nicht mehr gehalten und hatten gegen einen immer stärker werdenden Gegner am Ende Glück. Die Spiele in den letzten Wochen haben uns viel Kraft gekostet. Schade, dass uns ausgerechnet heute und vor allem in der zweiten Halbzeit die Frische gefehlt hat.

Yannik Schmidt: Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt. Leider führte mein Fehler zum 0:1. Aber wir kamen zurück und sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte kam von uns zu wenig. Wir waren stehend K. o. und konnten den zweiten Ball nicht mehr halten. Schade, heute hatten wir die Chance uns hinten rauszuarbeiten.

Christopher Junker: Die erste Halbzeit war in Ordnung. Aber wir haben es verpasst unsere Chancen zu nutzen. Aufgrund der zweiten Hälfte war es ein glücklicher Punkt. Dennoch bin ich etwas enttäuscht. Aber wir müssen den Punkt mitnehmen und nach vorne schauen.

Michael Schiele: Aufgrund des Spielverlaufs müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben es verpasst höher in Führung zu gehen. Die zweite Halbzeit ging dann komplett an uns vorbei.