Eröffnung des Biergarten SAX am Samstag

An diesem Samstag wird der Biergarten SAX an der alten Tonfabrik eröffnet. Ab 11:30 Uhr können sich die Besucher dort niederlassen. Zur Eröffnung gibt es für Liebhaber der amerikanischen Küche eine Besonderheit. In einem knapp sechs Meter langen Smoker soll Pulled Pork zubereitet werden. „Auch wird es aus dem Smoker noch Überraschungshäppchen geben, die die Gäste dann probieren können“, erzählt der Betreiber Jens Kaufmann. Er hofft vor allem, auf gutes Wetter und viele Besucher. Bis um Mitternacht hat der Biergarten geöffnet.