Eröffnung der Austellung von Waydelich und Wintersberger am 22. Oktober in der Galerie Zaiß

Die Ausstellung „Raymond E. Waydelich und Lambert Maria Wintersberger – Malerei. Zeichnung. Farbradierung. Objekte und Plastiken“ in der Galerie Zaiß wird am Samstag, 22. Oktober, eröffnet. Die Einführung zur Ausstellung findet sowohl am Samstag, 22. Oktober, als auch am Sonntag, 23. Oktober, jeweils von 13 bis 17 Uhr statt. Bei den Vernissagen wird Künstler Waydelich anwesend sein.

Mit Raymond E. Waydelich und Lambert Maria Wintersberger werden zwei laut der Galerie international renomierte Künstler ausgestellt. Raymond E. Waydelich sei den hiesigen Kunstfreunden durch Ausstellungen bei der art Karlsruhe, in der Galerie Zaiss, auf Schloß Fachsenfeld und in der Aalener Immobiliengesellschaft bekannt, auch Lambert Maria Wintersberger war auf der art Karlsruhe, und stellte in der Galerie und auf dem Schloss. Wintersberger zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlern und ist in allen großen Museen vertreten.

Neun Jahre nach seinem Tod zeigt die Galerie Zaiss nach eigenen Angaben herausragende Bilder über Martinique, die Karibik und Griechenland aus seinem bewegten Leben.

Die Ausstellung ist bis zum 20. November in der Galerie Zaiß am Donnerstag, Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr zu sehen.