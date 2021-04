Ernste Lage: Kliniken sind am Anschlag

Die Zahl der Corona-Neufälle im Ostalbkreis steigt weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostalbkreis hat am Freitag knapp 230 betragen. Allein am Donnerstag waren 194 Neuinfektionen im Landkreis zu verzeichnen. Erschwerend kommt laut Landratsamt inzwischen hinzu, dass die 35 Intensivbetten in den Kliniken Ostalb am Freitag nahezu belegt gewesen sind. Das Stauferklinikum in Mutlangen und die Sankt-Anna-Virngrund Klinik in Ellwangen haben keine Intensivbetten mehr frei. Landrat Joachim Bläse hat daher den dringenden Appell an die Bevölkerung gerichtet, auf risikoreiche Freizeitaktivitäten zu verzichten.

Wie ist die Lage aktuell an den Kliniken?

Von den 35 Intensivpflegeplätzen sind laut Landratsamt 32 belegt, davon 23 mit Covid-19-Patienten, wovon inzwischen zwölf beatmet werden müssen. Das Alter der stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten sinkt – immer mehr Erkrankte zwischen 50 und 70 Jahren müssen ins Krankenhaus. Angesichts dieser „dramatischen Entwicklung“, die sich in kürzester Zeit vollzogen habe, bittet Landrat Joachim Bläse eindringlich um Solidarität und fordert dazu auf, sich unbedingt an die geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zu halten. Und er appelliert, trotz des angesagten frühlingshaften Wetters an diesem Wochenende möglichst auf gefährliche und risikoreiche Freizeitaktivitäten zu verzichten. Mit Blick auf die aktuelle Notsituation an den drei Kliniken in Aalen, Ellwangen und Mutlangen hätten Ärzte und Pflegepersonal kaum noch Spielraum, weitere Intensivpatienten. Und auch sogenannte elektive Operationen müssten verschoben werden. „Die Lage ist sehr ernst“, so Bläse.

Gibt es für den Ostalbkreis zusätzlichen Impfstoff?

Ja, ein kleiner Lichtblick ist in der momentanen Situation aus Kreissicht die Zusage des Sozialministeriums, dem Kreisimpfzentrum (KIZ) des Ostalbkreises für nächste Woche zusätzlichen Impfstoff bereitzustellen. „Quasi als Dankeschön für die guten Impfleistungen der Teams in unserem Impfzentrum in Aalen erhalten wir 1170 weitere Impfdosen mit BioNtech-Impfstoff. Das Land hat uns bescheinigt, dass wir zu den besten Impfzentren im Land gehören und den gelieferten Impfstoff schnellstmöglich an die impfberechtigten Bürgerinnen und Bürger verimpfen. Über diese Anerkennung freuen wir uns natürlich sehr“, sagt Bläse. Die hohe tägliche Zahl der Impfungen im KIZ von rund 800 könne damit beibehalten werden.

Wird die Einhaltung der Corona-Verordnung kontrolliert?

Ja. Der Landkreis hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, die Einhaltung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, aber auch die Hygienevorgaben für den geöffneten Lebensmitteleinzelhandel und Dienstleister, die unter Auflagen geöffnet haben dürfen, verstärkt zu kontrollieren und Verstöße zu sanktionieren. Auch die Polizei wird im öffentlichen Raum das Tragen der Maskenpflicht und die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen überprüfen.

Wie geht es mit den Testungen für Kinder in Kitas weiter?

In ihrer wöchentlichen Videokonferenz haben sich Landrat Bläse und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister darauf verständigt, an der freiwilligen Testung mit wöchentlich ein bis zwei Antigen-Schnelltests pro Kind in den Kitas festzuhalten. Nachdem die Kitas seit diesem Mittwoch nur noch Notbetreuung anbieten dürfen, sei es äußerst wichtig, dass zumindest diese Betreuungsmöglichkeit für unabkömmliche Eltern noch aufrechterhalten werden kann. Deshalb sollten die Eltern dieses Testangeboit unbedingt wahrnehmen. In aller Regel muss, sobald ein Kind in einer Gruppe positiv getestet wurde, die gesamte Gruppe für zwei Wochen in Quarantäne. Um ein solches Szenario zu verhindern, sei es wichtig, dass alle teilnehmenden Kinder getestet werden.

Wie ist es um die Teststrukturen im Ostalbkreis generell bestellt?

Sie wachsen laut Landratsamt weiter. Seit dem Start der sogenannten Bürgertestungen wurden bis einschließlich 18. April im Ostalbkreis von den Teststellen über 53 000 Antigen-Schnelltests, davon knapp die Hälfte in den vier großen Testzentren in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd, durchgeführt. Die Positivquote lag in der vergangenen Woche bei 0,68 Prozent.

Welche Auswirkungen hat die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes im Ostalbkreis?

In Baden-Württemberg soll ab diesem Samstag eine angepasste Corona-Verordnung gelten. Im Ostalbkreis dürfte davon im Wesentlichen die nächtliche Ausgangsbeschränkung betroffen sein, die dann nicht mehr um 21, sondern erst um 22 Uhr beginnen würde.