Erneuter Fall von Trickdiebstahl in Aalen

Im Einkaufszentrum Mercatura in der Weidenfelder Straße wurde am Mittwochvormittag ein 75-Jähriger gegen 9.10 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen, ob er ihm ein Zwei-Euro-Stück wechseln könne. Der Geschädigte kam dieser Bitte nach und bemerkte erst später, dass aus seiner Geldbörse unbemerkt das komplette Scheingeld entwendet worden war. Der Tatverdächtige ist männlich etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt und schlank. Er war hell gekleidet, eventuell mit einer hellgrauen Jacke, und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei in Aalen bittet um weitere Hinweise unter Telefon 07361 / 5240.