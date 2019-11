Unbekannte sind am Freitag zwischen 17 und 18.42 Uhr in ein Wohnhaus in der Hirschstraße eingebrochen. Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, stiegen sie in das Gebäude ein und durchwühlten im Innern sämtliche Zimmer. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.