Erneuter Eilantrag gegen Ausgangssperre in Landkreis Schwäbisch Hall

Im Ostalbkreis steigen die Corona-Zahlen weiter an. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort. Doch zunächst soll der Blick in den Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall gehen. Denn dort hat sich erneut etwas in Sachen nächtlicher Ausgangssperre getan.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart bestätigt auf Nachfrage von Schwäbische.de am Freitag, dass erneut ein Eilantrag gegen die Allgemeinverfügung des Kreises eingegangen ist. „Eine Entscheidung ist noch nicht ergangen“, teilt Pressesprecher Philipp Epple mit. Die Klage richte sich gegen das Land Baden-Württemberg, das durch die Kreisverwaltung des Landkreises vertreten wird.

Laut Aussage des zuständigen Landratsamt wurde die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr zuletzt vom Ministerium für Soziales und Integration per Weisung erzwungen. Landrat Gerhard Bauer habe dies noch verhindern wollen, die Weisung sei aber für den Kreis bindend, hieß es damals. Nun aber wird die Maßnahme sogar verlängert. Am Sonntag, 7. März, sollte sie auslaufen. „Aufgrund anhaltend hoher Inzidenzwerte und einem weiterhin diffusen Infektionsgeschehen verlängert das Landratsamt die Allgemeinverfügung bis zum 15. März“, heißt es auf der Webseite der Verwaltung am Freitag.

Über einen früheren Eilantrag gegen die erste Ausgangssperre in Hall, die am 23. Februar ihre Gültigkeit verlor und nach der des Landes in Kraft trat, entschied das Verwaltungsgericht aufgrund der festgelegten Frist nichts. Allerdings mussten sich Antragsteller sowie Kreisverwaltung die Kosten von 5000 Euro teilen. Jedoch äußerte die Kammer Bedenken hinsichtlich der Beschränkungen bei Nacht mit Verweis auf bereits gefällte Urteile von anderen Gerichten.

Die aktuelle Lage im Kreis Hall ist nach wie vor alarmierend. 62 Neuinfektionen registrierte die zuständige Gesundheitsbehörde am Freitag. 421 Menschen sind derzeit mit dem neuartigen Coronavirus im Kreisgebiet infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 150.

Zwar sind im Ostalbkreis die Zahlen ebenfalls erneut angestiegen. Allerdings nach wie vor auf leichtem Niveau. So registrierte das Landratsamt am Donnerstag bis 24 Uhr 21 Neuinfektionen. Damit steigt der Wert der Gesamtinfektionen auf 9390. Davon gelten 8936 als genesen.

Allerdings hat es erneut vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Der Wert steigt auf 272. Auch bei den aktiven Fällen hat es eine Steigerung gegeben. 182 Menschen sind derzeit mit Sars-CoV-2 infiziert, das sind neun mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert erhöht sich leicht auf 36 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.