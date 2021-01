Erneuter Anstieg bei Infektionszahlen: Inzidenzwert steigt auf mehr als 200 im Ostalbkreis

Die Labore haben am Dienstag und Mittwoch bis 24 Uhr 210 Neuinfektionen an die Gesundheitsbehörde des Ostalbkreises gemeldet. Am Mittwoch waren es 134, am Dienstag 76. Zudem hat der Inzidenzwert die 200er-Marke überschritten.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 201 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Wie Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage mitteilt, hat die Überschreitung des Werts jedoch keine Auswirkungen auf den Kreis.

Im Nachbarbundesland Bayern beispielsweise gilt ab der Überschreitung ein verschärfter Bewegungsradius. Anders in Baden-Württemberg. Das Land hat diese Regelung nicht übernommen.

+++Die Corona-Krise auf der Ostalb - Themen-Dossier+++

Die Bewohner des Landkreises Donau-Ries dürfen sich seit Montag, 11. Januar, für touristische Tagesausflüge nur noch in einem Radius von 15 Kilometern rund um ihren Wohnort bewegen. Dort stieg der Inzidenzwert auf 234, seither ist er nicht mehr unter die 200er-Grenze gesunken. Aktuell (Stand Donnerstag) liegt er bei 219.

Am Mittwoch hat sich im Ostalbkreis wiederum die Zahl der aktuell Infizierten um 91 erhöht. Derzeit sind 787 Menschen im Kreis mit Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 7988 Bürgern eine Infektion nachgewiesen, die Dunkelziffer liegt höher. 7047 davon gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle ist am Dienstag um zwei auf 154 angestiegen. Am Folgetag kamen keine weiteren Fälle hinzu.

Den stärksten Anstieg registrierte die Gesundheitsbehörde mit Blick auf die Städte und Gemeinden in Schwäbisch Gmünd. Dort sind am Mittwoch 37 Neuinfektionen hinzugekommen. Aktuell sind 212 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Der Anstieg sei unter anderem auf einen Ausbruch in einem Pflegeheim zurückzuführen. Das teilt die Pressesprecherin des Landratsamts Ostalbkreis, Susanne Dietterle, mit. Zudem gebe es auch in Gmünd weiterhin ein „diffuses Infektionsgeschehen“.

Auch in Ellwangen ist der Wert stark gestiegen. 18 Neuinfektionen kamen hinzu, 58 Menschen sind infiziert. In Aalen war es ein Fall weniger als am Vortag. 158 Infizierte verzeichnet die Kreisstadt.

Die baden-württembergischen Nachbarkreise liegen allesamt unterhalb der 200er-Inzidenz. Den höchsten Wert verzeichnet der Landkreis Schwäbisch Hall mit 153 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner. Der niedrigste Wert ist im Rems-Murr-Kreis mit 121 hinterlegt. In Heidenheim und Göppingen sind es jeweils 124.