Erneute Niederlage für die SG2H-Damen

Die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen haben sich im Nachholspiel am Donnerstagabend gegen den bis daher unbekannten HC Schmiden/Oeffingen mit 22:30 geschlagen geben müssen. Trotz Personalmangel und der Aushilfe einer ehemaligen Spielerin der ersten Mannschaft kämpfte die SG2H bis zum bitteren Ende.

Von Beginn an präsentierten sich die Damen von der Ostalb in guter Spiellaune. Zwar leistete man sich in der Abwehr den einen oder anderen unnötigen Absprachefehler und im Angriff ging man direkt auf Tuchfühlung mit der gegnerischen Torhüterin, spielte aber insgesamt gut auf. So blieb man durch einen sehenswerten dreier Lauf von der überragend aufspielenden Lisa-Marie Hirzel immer an den Pumas aus Schmiden/Oeffingen und lieferte sich eine hart und fair umkämpfte Anfangsphase.

Allerdings nahm wie schon in einigen Spielen gegen Ende des ersten Durchgangs die Konzentration ab und es folgte eine kurze Schwächephase. Im Angriff war kein Durchkommen gegen die überragend haltende Michelle Hoffrichter und so musste man sich mit 14:17 in die Pause retten. Die Devise für die zweite Halbzeit war noch einmal alle Kräfte zu sammeln und als Team den Rückstand aufholen um befreit aufspielen zu können. Dies sollte zum Teil auch gelingen. Gepusht durch Steffi Vierkorn im Tor nahm die SG2H den Kampf an und schaffte es sich bis auf ein Tor an die Pumas aus Schmiden/Oeffingen heran zu kämpfen. Einen Vier-Tore-Lauf der Gegner konnte die SG2H nicht stoppen und führte daher wieder zu einem erneut deutlicheren Rückstand. Dennoch ließ die SG2H sich nicht unterkriegen und kämpfte sich bis zum Endstand von 22:30 durch.

Nun heißt es schnelle Regeneration und berufen auf das Können der Mannschaft, denn am kommenden Sonntag findet schon das nächste Spiel statt. Gegner sind wie vergangenen Donnerstagabend, wieder die Pumas aus Schmiden/Oeffingen. Es geht um wichtige Punkte und Kontakt zum Tabellenmittelfeld.