Erneute Klatsche für Ellwangen

Fünf Spiele, fünf Niederlagen - Die Ellwanger Fußballer ziehen in der Fußball-Bezirksliga auch gegen den Aufsteiger den Kürzeren. Ein starker Hannes Melzer führt die TSG-Reserve zum 6:1-Sieg über Lauchheim

Schnaitheim - Neresheim 4:2 (1:2). Tore: 1:0 Jentschke (13), 1:1, 1:2 beide Dedic (25., 43., FE), 2:2, 3:2 beide Weireter (68., 77.), 4:2 Kolb (79.). Keine weiteren Angaben.

Milan Heidenheim - Neuler 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Cuckovic (38., FE, 44.), 3:0 Rieck (76.). Keine weiteren Angaben.

Nattheim - Unterkochen 1:0 (1:0). Tor: Patrick Brümmer (37.). In der ersten Hälfte agierte Unterkochen viel zu passiv. Die Heimelf war daher feldüberlegen, ohne große Torchancen. Im Anschluss an die erste Torchance der Gäste, ging Nattheim allerdings in Führung. Nach der Pause drückte Unterkochen für zehn Minuten auf das Tempo. Letztlich blieb es allerdings beim knappen und nicht unverdienten Erfolg der Nattheimer.

Waldhausen - Gerstetten 3:1 (2:1). Tore: 0:1 Evrensel (26.), 1:1 Yel (45.), 2:1 Geißler (45.+1), 3:1 Legat (80.). Zunächst war es ein Duell auf Augenhöhe mit mehr Ballbesitz auf Seiten der Heimelf. Im Anschluss an eine SVW-Chance war es dann aber der Gast, der sich schnell in den Waldhäuser Straufraum kombinierte und in Führung ging. Waldhausen ließ sich aber nicht beeindrucken. Per Doppelschlag kurz vor der Pause ergab sich die Führung für die Heimelf. In der zweiten Hälfte dominierte Waldhausen, nutzte aber nur eine der zahlreichen Chancen zum verdienten Heimsieg.

Ellwangen - Wört 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Gloning (47.), 0:2 Heide (54.), 0:3 Roder (88.), 0:4 S. Lingel (90.+2). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Lechner (67., Ellwangen). Wört erwischte den schwungvolleren Start. Erst nach 15. Minuten kam Ellwangen besser ins Spiel. Nach der Pause nutze Wört zwei katastrophale Ballverluste des FC zur schnellen 2:0-Führung. In Unterzahl versuchte Ellwangen mehr, kam aber gegen gut geordnete Wörter kaum zu Chancen. Wört war dagegen über Konter stets gefährlich, was am Ende für den FC Ellwangen bitter endete.

Bettringen - Kirchheim/Trochtelfingen 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Grässle (3.), 2:0 Wicker (19.), 3: 0 Hartmann (28.). Die SG Bettringen war von Anfang an überlegen. Bereits nach 180 Sekunden traf Patrick Gräßle aus kurzer Distanz zum 1:0. Der erste und einzige Torschuss der SG Kirchheim/Trochtelfingen in der ersten Hälfte ging nach 14 Minuten ans Außennetz. Ansonsten ging es weiter nur in eine Richtung. Wesley Wicker in der 20. und Lukas Hartmann in der 27. Minute per Foulelfmeter erhöhten auf 3:0. Im zweiten Durchgang konnten die Bettringer dann nicht mehr an die erste Hälfte anknüpfen, das Niveau der Partie verflachte. So blieb es bis zum Schluss beim mühelosen 3:0-Erfolg.

Hofherrnweiler-Unterr. II - Lauchheim 6:1 (4:1). Tore: 1:0 Melzer (7.), 2:0 Blum (8.), 2:1 Rieger (27./ET), 3:1 Blum (43.), 4:1 Schönherr (45./ET), 5:1 Kurz (74.), 6:1 Bojang (85.). Die TSG war von Beginn an gut im Spiel. Vor allem Hannes Melzer, der Lauchheims Defensive häufig alt aussehen ließ, zog über die linke Seite die Fäden. Das 1:0 durch Simon Schneider, der einen Freistoß von Hannes Melzer ins Tor köpfte. Kurz darauf bereite er das 2:0 durch Maxi Blum vor. Maurice Kurz hatte bei seinem Lupfer Pech. Der Ball sprang von der Latte zurück ins Feld. Gegen den unglücklich abgefälschten Schuss von Felix Lutz hatte Denis Burkert im Tor der TSG keine Chance. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug die TSG noch zwei Mal zu. Ein Geniestreich von Hannes Melzer und ein Querpass auf Maxi Blum brachte das 3:1. Letztlich wurde ein Schuss von Melzer von Lauchheim von Eric Schönherr in die eigenen Maschen abgefälscht - 4:1. Nach einer ereignisreichen ersten Halbzeit dauerte es in Durchgang zwei eine Weile bis die Zuschauer wieder jubeln konnten. Maurice Kurz zirkelte einen Schuss aus 16 Metern zum 5:1 unter die Latte. Den abschließenden sechsten Treffer erzielte Ousman Bojang, der eine Unstimmigkeit der Lauchheimer eiskalt ausnutze.