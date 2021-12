Erneute Impfaktion des DRK: Mit Boost ins neue Jahr

Die Impfaktion in der Aalener Stadthalle, die vom Kocher-Rems-Verbund des DRK veranstaltet wurde, ist noch gar nicht lange her. Allerdings hat sie Spuren hinterlassen. So tiefe, dass nun der Kreis noch einmal auf die Verantwortlichen zugegangen ist und angefragt hatte, ob sie solch eine Aktion noch einmal durchführen könnten. Sie können. Immerhin sind in der Stadthalle über 900 Menschen geimpft worden, die meisten davon erhielten ihre dritte Impfung, also einen Booster.

Diesmal im Aalener Rathaus

An diesem Sonntag nun wird der nächste Impftag stattfinden, diesmal jedoch im Aalener Rathaus. Die Aktion, die von 8 bis 16 Uhr laufen wird, richtet sich überwiegend an bereits zweimal Geimpfte, im Rathaus sollen vor allem Boosterimpfungen durchgeführt werden, weswegen der Kreisverband Aalen diese Aktion an Ü-30-Jährige richtet. Vor allem auch deswegen, weil überwiegend der Impfstoff Moderna vorhanden sein wird. Diesen empfiehlt die Ständige Impfkommission Menschen ab 30 Jahren.

Gelernt aus erster Aktion

Man hat aus der ersten Impfaktion gelernt. Zwar lief alles reibungslos, doch man konnte nicht genügend Biontech aufbringen. Das führte dazu, dass man einige Unter-30-Jährige wieder nach Hause schicken musste, das soll nun vermieden werden. „Bei Biontech ist die Versorgungssituation tatsächlich immer noch bescheiden, deswegen haben wir es diesmal auch so offensiv als Booster-Impftag ausgeschrieben“, erklärt Lars Lächele, Vorsitzender des DRK Essingen. Einige Dosen Biontech werde man wohl bekommen, zur Sicherheit – aber nicht genügend.

Gute Erfahrungen im Rucksack

Im Kocher-Rems-Verbund sind das DRK Aalen, Essingen und Unterkochen inkludiert, dazu gesellt sich noch die Zeiss-Sanitätsstaffel sowie die Bergwacht. 25 Ehrenamtliche haben sich bereits wieder in den Schichtplan eingetragen, 40 Helfer werden es wohl auch diesmal wieder werden.

Die guten Erfahrungen, die man beim Impftag in der Stadthalle sammeln konnte, hat man nun noch einmal modifiziert. „Wir sind in Summe weniger Stunden vor Ort, haben aber die Taktung geändert, so dass wir die Bürger schneller durch die Impfung bekommen“, so Lächele. Er glaubt daran, dass man die Zahl 904 – so viele Impfungen waren es in der Stadthalle – auf diesem Weg knacken könne. „Mit unseren Erfahrungswerten glaube ich wirklich, dass wir das schaffen können.“ Impfen wird auch diesmal wieder Sandra Esber-Schimmel aus der Corona-Schwerpunktpraxis in Essingen.

Stichtag ist der 10. Oktober

Stichtag für die dritte Impfung ist der 10. Oktober, es müssen also nicht haargenau sechs Monate zwischen zweiter und dritter Impfung liegen, wie zunächt (bundesweit) kommuniziert wurde. Das Rathaus nennt Lächele die „Second-Best-Lösung“, bei der man wieder genügend Platz zur Verfügung habe.

Folgende Dokumente sollten zum Impftermin mitgebracht werden: Impfpass/Impfbescheinigung, Versichertenkarte, Ausweis oder den Genesenenausweis (falls vorhanden). Zudem weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass das Aufklärungs- sowie Anamneseformular ausgefüllt mitzubringen sind. Auf der Internetseite des DRK Aalen kann man sich seinen Termin bequem online holen.