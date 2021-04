Erneut meiste Todesfälle im Land: Fünf Menschen sterben im Zusammenhang mit Coronavirus

Erneut verzeichnet der Ostalbkreis die meisten tagesaktuellen Toten im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts hervor. Demnach starben fünf Menschen mit oder an Covid-19. Zuletzt war der Kreis mit sieben Todesfällen ebenfalls trauriger Spitzenreiter im Land.

Der Wert steigt somit am Dienstag auf 337 Todesfälle seit März des vergangenen Jahres. Im Land erhöht sich der Wert aktuell um 37 auf 9293. Zudem registrierte das Gesundheitsamt erneut etliche Neuinfektionen im Ostalbkreis. Mit 166 neuen Positivfällen steigt die Zahl der Gesamtfälle auf 13.292.

Damit bleibt auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf hohem Niveau. Innerhalb einer Woche steckten sich rund 251 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Sars-CoV-2 an. Im gesamten Kreisgebiet waren es im selben Zeitraum 788. Wie das Landratsamt auf seiner Webseite mitteilt, steigen die aktiven Fälle am Montag um 53 auf 1360.

Mit Blick auf die Städte und Gemeinden hat es in Lorch sowie in Schwäbisch Gmünd starke Anstiege gegeben. In Lorch wurden zwölf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, der Wert steigt auf 65 aktive Fälle derzeit (Stand Montag). In der Einhornstadt kamen 24 weitere Positivfälle hinzu. Aktuell sind 270 Menschen infiziert. In Aalen sind es 363 (+10), in Ellwangen 69 (-4) und in Bopfingen 44 (-3).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Baden-Württemberg am Dienstag bei rund 192 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 435.378 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 3886 sind am Dienstag hinzugekommen.

Der Inzidenzwert im Landkreis Schwäbisch Hall liegt aktuell (Stand Dienstag) bei rund 251. Bei den bayerischen Nachbarn im Donau-Ries-Kreis bei etwa 246.