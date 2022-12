Erneut knappe Kiste im Pokal

Die Schrezheimer Bundesliga-Keglerinnen sind für ein Pokalspiel gegen die SG Walhalla nach Regensburg gereist und es sollte ein erfolgreicher Ausflug werden.

Zu Beginn wurde bereits klar, dass es keine einfache Aufgabe werden würde. Die Duelle zwischen Schrezheim und Regensburg waren schon immer eng umstritten und die Pokalspiele haben nun einmal ihre eigenen Gesetze.

Trainer Lutz schickte zunächst mit Sabina Sokac und Melina Ruß ins Spiel. Sokac war angeschlagen und musste sich mit zwei Sätzen aufgrund der Kegelzahl geschlagen geben. Ruß legte los wie die Feuerwehr und war nicht zu bremsen. Mit drei Sätzen und dem Tagesbestwert von 615 Kegeln konnte sie einen Punkt für Schrezheim erspielen. Ins Mittelpaar wurden Mäggy Lutz und Kirsten Ruß geschickt. Beide mussten um jedes Holz kämpfen und am Schluss hatten die Schrezheimerinnen beide Punkte auf ihrer Seite. Ruß spielte wie ein Fuchs und holte sich die Sätze jeweils knapp. Lutz baute auf ihre Erfahrung und konnte diese clever einbringen. Bis zum Schluss war das Spiel offen. Von den Punkten her war Schrezheim mit 3:1 vorne, jedoch fehlten knapp 70 Kegel. Für den Einzug ins Viertelfinale war ein Punkt mehr oder eben mehr Holz von Nöten. Nun lag es an Sandra Winter und Bianca Sauter. Winter kam auf den Bahnen gar nicht klar und musste ihren Punkt klar abgeben. Alle Augen waren nun auf Bianca Sauter gerichtet. Sie musste punkten und auf sie war Verlass. Gekonnt holte sie den rettenden Punkt für die Schrezheimer Keglerinnen und somit zog der KCS ins Viertelfinale des DKBC-Pokals ein.