Erneut Fruchtfliegen in Klinik entdeckt – Ursache gefunden

Das Aalener Klinikum hat die Ursache für die Fruchtfliegen im Zentral-OP gefunden. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Mittwochnachmittag hervor. Demnach soll es sich um einen Wasserschaden handeln.

Bereits vor einigen Wochen habe es laut des Schreibens einen Wassereintritt auf dem Flachdach des OP-Gebäudes gegeben. Der Grund: ein verstopfter Dachablauf. Zwar sei nach einer Reparatur der Wasserschaden behoben gewesen. Doch eine feuchte Deckenplatte blieb unbemerkt zurück.

Diese sei bei der Suche nach der Herkunft der Fliegen entdeckt worden. Die Tiere haben am Samstag für eine sofortige Schließung am Ostalb Klinikum gesorgt. Ein Spezialunternehmen wurde am Dienstag mit der Reinigung beauftragt. Bei der Überprüfung am Mittwoch seien erneut Fruchtfliegen in einem Büroraum aufgetaucht.

Die Experten vermuten, dass die feuchte Deckenplatte den Nährboden der Insekten darstellt. Daher sei der Raum mit geöffneter Decke desinifziert, hermetisch verschlossen und versiegelt worden. Ein weiteres Unternehmen sei nun mit der Überprüfung des Dachs beauftragt, um weitere Schäden auszuschließen.

„In diesem sehr sensiblen Bereich des Zentral-OP gelten besonders hohe hygienischen Anforderungen. Hier werden wir keinerlei Risiken oder Kompromisse eingehen“, wird der Vorstandvorsitzende Ulrich Solzbach in dem Schreiben zitiert. Sobald das Gesundheitsamt bestätigt, dass keine Beeinträchtigungen mehr vorliegen würden, werde der OP wieder geöffnet.

Freigabe voraussichtlich am Freitag

Die Behörde wird am Donnerstag die Räume inspizieren und danach – so hoffen die Verantwortlichen der Klinik – die Freigabe erteilen. „Im besten Fall könnte dies am Freitag sein“, heißt es weiter. Zunächst war die Inbetriebnahme für Mittwochabend beziehungsweise Donnerstag geplant.