Erneut ein Fahrrad gestohlen

Der Besitzer eines hochwertigen Mountainbikes hat am Mittwochabend festgestellt, dass sein Rad gestohlen worden ist. Das Rad der Marke Bergamont Tatoo Disc, in den Farben blau/schwarz, hat einen Neuwert von 1200 Euro. Es stand mit einem Spiralschloss gesichert zwischen sieben und 17.30 Uhr an der Hirschbachstraße, auf dem Parkplatz unterhalb des Finanzamtes.

Hinweise zur Tat oder auf den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.