Erneut hat ein Unbekannter in Aalen am Mittwoch die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Der silberfarbene Opel Meriva war zwischen 12 Uhr und 13.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Caroline-Fürgang-Straße abgestellt. Aus diesem stahl der Täter eine auf dem Beifahrersitz abgestellte schwarze Handtasche, in der sich unter anderem ein Geldbeutel befand. Der Gesamtschaden wird auf rund 750 Euro beziffert.