Erlöse von Benefizkonzerten kommen Ausbildungszentrum in Nepal zugute

Über einen Scheck in Höhe von 4850 Euro konnten sich Petra Pachner und Herwig Jantschik vom Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg freuen. Im Landratsamt erhielten sie die Erlöse aus dem Benefizkonzert des Chors Joy of Gospel in der Unterkochener Wallfahrtskirche Sankt Maria und aus dem Konzert der BSH Big Band in der Aalener Salvatorkirche.

Das Geld wird für die Inneneinrichtung der neu gebauten Berufsschule des Ausbildungszentrums in Dhading/Nepal verwendet. Unser Foto zeigt (von links) Bernd Hasenkopf (katholische Kirchengemeinde Wallfahrtskirche Sankt Maria in Aalen-Unterkochen), Brigitta Schwarz und Melchior Rettenmaier (Joy of Gospel), Jürgen Dauner und Andreas Schmid (BSH Big Band), Petra Pachner und Herwig Jantschik (Verein Zukunft für Nepal Ostwürttemberg), Helmut Erhardt (Vorsitzender Kirchengemeinderat der katholischen Kirchengemeinde Salvator) und Landrat Klaus Pavel. Foto: Landratsamt Ostalbkreis