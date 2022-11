Eritrea braucht weiter dringend Hilfe

Beim diesjährigen Basar der Hofener Kirchengemeinde Sankt Georg zugunsten der Partnergemeinde Ashera in Eritrea war hoher Besuch zugegen: Abba Uqbagaber, der Generalsekretär des Bischofs der Diözese Keren und zuständig für karitative Aufgaben des Bistums, feierte zusammen mit Pfarrer Martin Stöffelmaier und dem aus Ashera stammenden und in Tübingen tätigen Diakon Ibrahim Berkone den Gottesdienst in der Hofener Pfarrkirche.

In seiner auf Englisch gehaltenen und simultan übersetzten Predigt hob Abba Uqbagaber hervor, dass wie im Tagesevangelium auch heute noch viele Kinder und Mütter in Eritrea an den Türen klopften und um Hilfe, vor allem gegen Hunger, bitten würden. Er versicherte, dass die Kirche in Eritrea die einzig zuverlässige Institution sei, um die Armen zu erreichen. Er dankte der Hofener Gemeinde für die schon seit Jahrzehnten bestehende intensive Partnerschaft herzlich und versicherte, dass auch weiterhin den am stärksten gefährdeten Kindern und Jugendlichen geholfen werde.

Der drei Tage dauernde, reichlich bestückte Basar fand reißenden Absatz. Schon seit Anfang September hatten viele fleißige Helfer begonnen, Türkränze, weihnachtliche Dekorationen, viele Accessoires und kleine Kunstwerke zu basteln. Allerlei Selbstgemachtes, Gestricktes und Gebackenes wurde präsentiert. Der Erlös des Basars kommt der Schulbildung und Hungershilfe in Ashera zugute. Beim Gemeindenachmittag im Hofener Gemeindesaal unterstrich Abba Uqbagaber noch einmal die Notwendigkeit einer akuten Hilfe, da durch den Bürgerkrieg in der Tigray-Region die Not vor allem der vielen Waisen und Witwen noch verstärkt worden sei.