Erinnerungen an Ingo Insterburg: In den 70ern war er in Aalen zu Gast

In den Siebziger Jahren füllte er mit seiner Blödel-Truppe Insterburg & Co. auch die Aalener Stadthalle. Viele erinnern sich noch an Ingo Insterburgs unvergessenen Song „Ich liebte ein Mädchen aus…“ und dann folgte eine ganze Litanei der Orte, wo er überall originelle Bekanntschaften gemacht haben wollte. Nun ist er vor wenigen Tagen 84-jährig in Berlin verstorben.

„Ich liebte ein Mädchen aus Aalen, die hat mir gleich gefallen“, sang er in den Siebzigern in der Stadthalle und erntete für seine urigen Blödel-Verse Riesen-Applaus. Anschließend lud er Presseleute und ein paar Fans aus Aalen in das damalige Hotel und Restaurant Grüner Baum ein. Darunter war auch der Autor des Textes.

Man erinnert sich noch an das gemütliche Lokal, wo heute die Kreissparkasse steht. Dort war Ingo mit seinem Komiker-Quartett für eine Nacht untergebracht.

Damals gehörten Karl Dall, Peter Ehlebrecht und Jürgen Barz dazu, die als Insterburg&Co. ganz Deutschland bereisten und begeisterten. Die Comedian-Szene war ja noch dünn gesät. Die Nacht im „Grünen Baum“ ließ sich munter an. Man sang unter anderem mit Ingo seine allseits bekannten Verse „Ich liebte ein Mädchen in Grunewald, bei der war immer die Bude kalt“ oder „Ich liebte ein Mädchen in Hagen, da konnte ich’s jederzeit wagen“ – „Ich liebte ein Mädchen in Mainz, das war gar keins“ und viele andere.

Karl Dall zieht das Bett vor

Immer wieder erfand die Runde neue Verse und lachte bei reichlich Grüne-Baum-Bier über Karl Dalls deftige Witze. Als man langsam ans Heimgehen dachte, stellte sich überraschend heraus: Das Haus war inzwischen geschlossen, das Personal weg und niemand hatte einen Schlüssel. Es blieb nur: Aus dem ersten Stock, wo wir saßen, abspringen oder ausharren. Zum Sprung fehlte der Mut und Letzteres fiel nicht allzu schwer.

Der müde Karl Dall zog das Bett vor, die anderen Drei aber unterhielten uns mit Tournee-Anekdoten und Improvisationen auf den vielen Spaßinstrumenten, die Ingo selbst gebastelt hatte, bis morgens früh um Fünf. Da rückte die erste Putzfrau an und entließ uns nach Hause. Doch die Nacht blieb unvergessen und die Erinnerung an Ingo und seine Truppe wurde wieder lebendig, als man von seinem Tod las. Insterburg & Co. hatte sich 1970 aufgelöst. Ingo tourte aber bis ins hohe Alter mit verschiedenen Gruppen in wechselnder Besetzung durch die Lande.

Er hieß eigentlich Ingo Wetzker und wählte als Künstlername seine Heimatstadt Insterburg in Ostpreußen, wo er 1934 zur Welt kam und von wo er mit seinen Eltern 1945 vertrieben wurde. Sein größter Erfolg war zweifellos mit Insterburg&Co. in Peter Schamonis Spielfilm aus dem Jahr 1968 „Quartett im Bett“. Daraus stammt auch „Ich liebte ein Mädchen“, das bis heute in den Radio-Musiksendungen immer wieder auftaucht.