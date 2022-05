„Erinnerung schaffen an das Wasseralfinger KZ“

Am kommenden Sonntag, 8. Mai, findet um 18 Uhr in der Aalener Stadtkirche eine Veranstaltung über das Wasseralfinger KZ statt. Die Veranstaltung war ursprünglich für den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar geplant, musste dann aufgrund der Pandemielage aber ausfallen. Veranstalter sind die evangelische Kirchengemeinde Aalen, der Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ und das Aalener Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“. Die Veranstaltung trägt den Titel „Ulica Tamka 23 – Die verdrängte Erinnerung an das Wasseralfinger KZ“.

„14 Bewohner des Hauses Tamkastraße 23 werden im September 1944 von deutschen Truppen aus Warschau verschleppt, sieben von ihnen graben später als KZ-Häftlinge Stollen für die Firma Alfing Keßler in den Braunenberg. Nur drei der sieben werden überleben. Wie ihnen geht es Tausenden. In Aalen hat man auch die Erinnerung an das Wasseralfinger KZ sorgsam vergraben – bis heute“, heißt es in einer Ankündigung der Veranstaltung. Mit dieser wolle man am Sonntag die neueren Erkenntnisse zur Geschichte des Wasseralfinger KZ erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. „In Aalen muss eine Erinnerungskultur an dieses KZ in Wasseralfingen geschaffen werden, wir müssen uns diesem Thema stellen“, sagt Pfarrer Bernhard Richter. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Pianisten Heinz-Roman Kitterer.

Das Wasseralfinger KZ-Außenlager „Wiesendorf“ sei bis heute ein kaum bekanntes, verdrängtes Kapitel der Stadtgeschichte, sagen Herma Geiß und Rüdiger Walter vom Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“. Seit der verdienstvollen Arbeit des ehemaligen Stadtarchivars Karl-Heinz Bauer, der über das Lager schon 1984 publiziert habe, habe keinerlei weitergehende Forschung mehr stattgefunden. Die sei nun durch Privatinitiative wieder in Gang gekommen und mittlerweile läge eine Fülle neuer Erkenntnisse vor. Ein Thema der Veranstaltung werde auch der Umgang der Stadt Aalen und des Ostalbkreises mit diesem schwierigen Teil der Stadtgeschichte sein.