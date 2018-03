Am Freitag, 9. März, um 18 Uhr stellt Erhard Eppler in der Schwäbisch Haller Hospitalkirche sein neuestes Buch „Trump – und was tun wir? Der Antipolitiker und die Würde des Politischen“ vor. Eppler ist alarmiert: Die demokratischen Institutionen der USA haben nicht die Kraft, einen „selbstverliebten Größenwahnsinnigen“ wie Donald Trump zu zähmen. Recht hat bei ihm der Stärkere. Politik ist für diesen „Frankenstein des Neoliberalismus“ ein Schimpfwort.

Erhard Eppler, Jahrgang 1926, ein Politiker und politischer Denker mit mehr als 60 Jahren Erfahrung, will wachrütteln mit einem Plädoyer für die Würde der Politik: „Die Bundesrepublik ist in eine Verantwortung hineingewachsen, die sie nicht gewollt hat. Sie muss dieser Verantwortung gerecht werden. Unsere Gesellschaft muss politisch wach werden.“ Es moderiert Marcel Miara.