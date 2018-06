Erhöhte Nachfrage nach Geburtsvorbereitungskursen

Die Elternschule Frauenklinik Aalen begleitet Frauen und Männer in der Schwangerschaft und in den ersten Monaten und Jahren nach der Geburt ihres Kindes. Aktuell werden 3500 Personen jährlich betreut. Mit 280 Teilnehmern und Geburtsvorbereitungskursen startete die Elternschule 1990.

Knapp 55000 Frauen, Männer und Kinder haben in den vergangenen 25 Jahren die Elternschule Frauenklinik Aalen e.V. in Aalen, Bopfingen und Abtsgmünd besucht. Die Eltern können mittlerweile zwischen 20 Kursen rund um die Geburt wählen. „Sie schätzen es sehr, dass sie immer dieselbe Ansprechperson für die komplette Organisation haben“, so die Elternschule in einer Mitteilung an die „Aalener Nachrichten“. Denn eine Schwangerschaft bringe erhebliche soziale und emotionale Belastungen mit sich. Fragen, Ängste und die persönliche Situation würden gesellschaftlich nicht ausreichend aufgefangen. Vor allem bei den Themen „Zwillinge, Frühgeburten, Allergien und der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit“ wünschten sich Eltern einen Ansprechpartner.

„Unsere 33 Kursleiterinnen verstehen es, unsere Kursteilnehmer auf die Geburt und die Zeit danach optimal vorzubereiten und zu beraten“, sagte Erika Fischer, die Leiterin der Elternschule Frauenklinik Aalen, „sie sind der Grundstock für diese Erfolgsgeschichte.“ Das Team setzt sich aus unter anderem aus Hebammen, Kinderkrankenschwestern, Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen zusammen. „Auch mit meinem dritten Kind bin ich wieder in die Elternschule Aalen gegangen und habe insbesondere die Harmonische Babymassage genossen“, sagte Kursteilnehmerin Claudia.

Wegen der großen Nachfrage aus der Umgebung habe man 1998 eine Zweigstelle in der benachbarten Klinik am Ipf in Bopfingen gegründet, so Erika Fischer. Für eine werdende Mutter habe die Teilnahme an einem Kurs der Elternschule den Vorteil, dass sie bereits Klinik, Kreißsäle und die Wochenstation vor der Geburt kennengelernt hat. „Für uns als Frauenklinik und Perinatalzentrum ist die Elternschule ein ganz wesentlicher Bausteines des Erfolges der hiesigen Geburtshilfe“, sagte Chefarzt Dr. Karsten Gnauert.

Am 27. September feiert die Elternschule Frauenklinik Aalen ihren 25. Geburtstag auf dem Vorplatz der neuen Frauenklinik des Ostalb-Klinikums. Von 13 bis 17 Uhr gibt es Vorträge, Infostände und ein umfangreiches Kinderprogramm.