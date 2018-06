Ergreifender Moment beim Internationalen Fest

Einen ergreifenden Auftakt hat es beim Internationalen Fest: Im Gemeinschaftsraum des Towers erhoben sich die rund 50 Besucher von ihren Plätzen und die Studierenden aus Südafrika sangen ihre Nationalhymne.

Siphiwe Mkhwanazi und seine Kommilitonen hatte einen wunderschönen Abend organisiert. Sie stellten ihr Land vor, zeigten in ihrer Präsentation Bilder einer beeindruckenden Landschaft, berichteten über die neun Provinzen, die drei Hauptstädte und die elf offiziellen Sprachen ihres Heimatlandes. Sie verschwiegen aber auch nicht die Zeit er Apartheid von 1948 bis 1994. Im Anschluss an den Vortrag hob Pfarrer Bernhard Richter die Bedeutung des Internationalen Abends als Ort der Begegnung hervor. Kultur, Sprache, Religion und die Eigenheiten des jeweiligen Landes näher kennenzulernen, das gehören für ihn als wertvoller Baustein zu der Zeit, in der ausländische Studierende in Aale weilten. Und die Südafrikaner zeigten sich auch kulinarisch von ihrer besten Seite. Und hatten allerlei Leckeres und für ihr Land Typisches zubereitet.