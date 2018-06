Erfolgreiches Wochenende in Riva del Garda

Beim Bike-Festival in Riva del Garda hat das Aalener Radteam „Rose Vaujany fueled by ultrasports“ in allen Teildisziplinen erfolgreich abschneiden können. Simon Gegenheimer sprintete auf Platz zwei im Eliminator, Steffen Thum und Rémi Laffont konnten auf den Marathonstrecken mit Platz sieben und 13 auftrumpfen und auch Manuel Schatz fuhr zum ersten Mal in dieser Saison in die Top-20 der Enduro-Wertung.

Jedes Jahr findet am Gardasee das erste große Radsportfestival Europas statt und dient als Treffpunkt für alle Facetten der Bikebranche. Ein optimaler Ort also für die breit aufgestellte Profiequipe des Aalener Radteams, denn die sechs Sportler nahmen am Sprint-, Marathon- und Endurorennen teil. Den Auftakt machten Simon Gegenheimer und David Schmied, die beim Sprint durch die Innenstadt von Riva del Garda ihren starken Antritt bewiesen.

Enge Kursführung

Aufgrund einer sehr engen Kursführung waren die ersten 50 Meter sehr entscheidend und Gegenheimer konnte Schmied mit seiner Weltcuperfahrung nützliche Tipps geben. Gemeinsam kamen sie bis ins Halbfinale, hier war dann jedoch für Schmied Schluss. Der Weltcupsieger Gegenheimer setzte sich hingegen bis zum Ende durch und konnte mit Position zwei zufrieden mit seiner Vorstellung in Riva sein: „Der Erfolg tut mir sehr gut, erst recht nach der verpatzten WM-Quali letzte Woche“, so Gegenheimer. Am Tag darauf waren die Ausdauerspezialisten gefragt. Thum und Laffont fuhren über 75 und 90 Kilometer, wobei mit über 3000 Höhenmetern die Kletterkünste gefragt waren. Der Franzose Laffont teilte sich sein Rennen klug ein und konnte am Rennende nochmals aufdrehen. Rang 13 war für ihn eine tolle Leistung. Steffen Thum war zwar nicht ganz fit, konnte jedoch seine Streckenkenntnis am Gardasee nutzen. Der 30-jährige Aalener fuhr taktisch klug, wurde auf der Ronda Grande Siebter und blickt optimistisch auf die kommenden Rennwochen.

Den Abschluss bildete das Endurorennen, hier mussten vier Teilstücke absolviert werden, wobei der felsige Untergrund am Gardasee in Verbindung mit Nebel am Morgen eine höllische Rutschpartie bot. David Schmied und Manuel Schatz mussten eine gute Mischung zwischen Angriff und Sicherheit finden, um nicht die gesamte Saison zu riskieren. Am besten gelang dies Schatz, der sich mit Platz 17 weiter an die deutsche Spitze herantastet: „Es war ein Ritt auf dem Rasiermesser, aber ich bin froh, das Ding gut ins Ziel gebracht zu haben“, so Schatz kurz vor den nationalen Meisterschaften.