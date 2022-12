Erfolgreicher Jahresabschluss für die Schwimmer

Vor Kurzem sind 17 Schwimmer der Aalener Sportallianz sowohl in Stuttgart, als auch in Nürnberg, beim Lebkuchenschwimmen der SG Fürth angetreten. Bis zum Jahrgang 2008 starteten zwölf Sportler beim zweiten Trophy-plus Wettkampf in Bad Cannstatt. Beim Lebkuchenschwimmen in Nürnberg standen Valentin Gölder und Arina Monastyrska jeweils viermal auf dem Treppchen. Lara David nahm zweimal Bronze mit und Julia Merkel ließ sich ebenfalls zweimal bei der Siegerehrung gratulieren.

Marco Ditz noch relativ unerfahren auf Wettkämpfen konnte in Stuttgart mit fünf Bestzeiten erneut zeigen, dass er noch um einiges schneller kann. Ditz schwamm über alle Freistilstrecken von 50, 100 und 200 Meter deutlich schneller als je zuvor, sowie auf den Schmetterlingsstrecken 50 und 100 Meter.

Bedingt durch die offene Wertung bei allen Disziplinen erreichte die Aalener Sportallianz überwiegend Mittelfeldplätze. Der Fokus bei beiden Wettkämpfen lag allerdings nicht auf der Platzierung, sondern auf den Zeiten. Diese sollten zum Jahresende auf der Langbahn 50 Meter (m) nochmals bestätigt werden, damit dann das Training für die kommende Saison geplant werden kann.

Weitaus erfahrener ist Tom Gentner. Er hat sich ebenfalls fünfmal verbessert. Über 200 m Rücken schwamm er zu Bronze in 2:32,24 Minuten und des Weiteren bestritt er den Endlauf über 100 m Rücken und verbesserte sowohl im Vorlauf, als auch im Endlauf seine Bestleistung (1:09,86). Viermal konnte Leonie Schmid mit Bestzeiten nach Hause fahren. Sie startete über Brust- und Freistilstrecken. Die 14-jährige Helena Eberhard stieg nach allen vier Starts mit Bestzeiten aus dem Becken. Die Freistilstrecken verbesserte sie um einige Sekunden und zum ersten Mal trat sie im Wettkampf über 200 m Lagen und 50 m Rücken an. Zweimal steigerte Elena Perez-Kelke ihre Bestleistungen. Bei den Mittelstrecken 200 m Freistil und Lagen schwamm sie zwei bis drei Sekunden schneller und sprang noch weitere dreimal ins Wasser. Auch Benedikt Uhl schwamm Bestzeit über 200 m Lagen und verbesserte ebenso seine 50 m Schmetterlingszeit auf 28,79 Sekunden. Der 17-Jährige war insgesamt sechsmal am Start.

Viermal in den Endläufen stand die 17-jährige Darija Schiele. Über 100 m Schmetterling wurde sie Dritte im Endlauf und hatte sich mit 1:08,75 Minuten als Dritte hierfür qualifiziert. Über die kurzen Strecken 50 m Freistil, Rücken und Schmetterling schrammte sie knapp am Podest vorbei und belegte die Plätze vier, sechs und acht.

Der 18-jährige Oliver Hummel trainiert studienbedingt derzeit in der Schweiz, konnte sich gleich dreimal für die Endläufe qualifizieren. Über 200 m Brust konnte er sich sogar um fast vier Sekunden steigern und steht nun mit 2:42,04 Minuten in den Ergebnislisten. Er bestritt die Endläufe über 50 m Schmetterling, hierfür gewann er Silber. Über 100 m Brust wurde er Siebter.

Ebenfalls ein Garant für Endläufe ist immer Julian Morassi. Mit seiner langjährigen Wettkampferfahrung schwamm er sich auch dreimal in die Endläufe. Knapp eine Sekunde über seinen Bestzeiten konnte er die 50 m Freistil- und Schmetterlingsrennen beenden und schrammte mit Platz vier am Podest vorbei. Auch er konnte den Endlauf über 100 m Schmetterling auf Grund des engen Zeitplanes nicht bestreiten.

Johanna Gölder platzierte sich über 200 m Freistil auf Platz zehn in der offenen Wertung und lag bei ihren vier Strecken zwei bis drei Sekunden über ihren Bestzeiten. Einen Start mehr hatte Miriam Merkel, die ebenfalls zwei bis drei Sekunden über ihren Leistungen ihre Wettkämpfe schwamm. Drei Freistilstrecken und eine Bruststrecke bestritt Marcia Jimenez in Stuttgart. Sie kam bei allen Freistilrennen bis auf eine Sekunde an ihre Bestzeiten heran.

Besser konnte es in Nürnberg gar nicht laufen – sieben Starts und sieben Bestzeiten. Mit diesem Ergebnis konnte die elfjährige Arina Monastyrska nach Aalen heimfahren. Vor über einem halben Jahr kam sie aus der Ukraine nach Aalen und hat sich sehr schnell ins Team der Aalener Sportallianz eingelebt und wurde mit vier Podestplätzen belohnt. Dreimal Silber und einmal Bronze ließ sie sich umhängen.

Eine weitere starke Bestzeitenbilanz hatten am Wettkampfende die beiden 13-jährigen Schwimmer der Sportallianz Lara David und Valentin Gölder aufzuweisen. Sechs Bestzeiten an der Zahl bei jeweils acht Starts. Lara David gewann zweimal Bronze über 200 m Lagen (3:12,86) und über 200 m Rücken (3:00,31). Valentin Gölder war zweimal nicht zu schlagen und gewann Gold über die Langstrecke 1500 m Freistil in 20:59,12 Minuten und 400 m Freistil in 5:26,54 Minuten. Darüber hinaus nahm er zwei Bronzemedaillen entgegen – für seine 100 m Brustzeit in 1:32,33 Minuten und 100 m Freistil in 1:12,18 Minuten. Alle anderen Rennen beendete er knapp am Podest vorbei, auf Platz vier.

Auch David Gentner sammelte fünf Bestzeiten und verfehlte dreimal das Podest – auf dem vierten Platz und war immer unter den ersten sieben im Jahrgang 2009 zu finden. Mit Freistil, Brust und Lagen ist er schwimmerisch vielseitig aufgestellt.

Silber und Bronze, darüber freute sich Julia Merkel, die ebenfalls im Jahrgang 2009 fünfmal startete und sich mit vier Bestzeiten belohnte. Sie macht sich gut auf Freistil-, Brust- und den Rückenstrecken. Zweite wurde sie über 200 m Brust in 3:28,54 Minuten und 100 m Rücken schwamm sie fünf Sekunden schneller als je zuvor und ließ die Uhr bei 1:22,21 Minuten stoppen.