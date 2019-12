Das Jahresende steht an, das ist jedes Jahr das Zeichen, dass bei den Leichtathleten die ersten Hallenwettkämpfe anstehen. Das traditionelle Hallensportfest in Ulm ist dabei immer ein beliebtes Ziel für viele Athleten aus dem Umkreis. Auch einige von Sportlern vom LAC Essingen machten sich auf den Weg nach Ulm.

Bei den Männern gingen Johannes Bihlmaier, Stefan Henne, Luca Mansel, Martin und Dennis Schönbach über die 30 (Meter) m und 60 m an den Start. Martin Schönbach setzte hierbei ein besonderes Ausrufezeichen. Sowohl über die 30 m in 4,22 Sekunden, wie über die 60 m in 7,15 Sekunden ließ er der Konkurrenz keine Chance und sicherte sich jeweils den Tagessieg. Luca Mansel steigerte seine persönliche Bestzeit über die 30 m auf 4,38 Sekunden (14. Platz). Sehr eng lagen die Leistungen über die 30 m von Stefan Henne (4,40 Sekunden 15. Platz), Johannes Bihlmaier (4,41 Sekunden 17. Platz) und Dennis Schönbach (4,46 Sekunden 21. Platz) zusammen. Über die in der Halle üblich gelaufene 60 m Distanz belegten die vier Essinger in folgender Reihenfolge den 14. Platz, Johannes Bihlmaier (7,52 Sekunden), 19. Platz Luca Mansel und Dennis Schönbach in 7,62 Sekunden, sowie Stefan Henne auf dem 22. Platz in 7,67 Sekunden.

Bestzeit für Ellwangerin

Im Stabhochsprung sprang Philipp Vöhringer mit übersprungenen 4,10 m zur Silbermedaille und scheiterte nur hauchdünn an einer neuen persönlichen Bestleistung. Eine gute Frühform zeigte auch Carina Knecht bei den Frauen. Die Ellwanger Mehrkämpferin erzielte über die 30 m in 4,88 Sekunden (4. Platz) eine neue persönliche Bestzeit).

Im anschließenden Lauf über die 60 m Hürden wurde sie Dritte in 9,78 Sekunden. Für ihre Vielseitigkeit belohnte sie sich noch mit dem zweiten Platz (10,12 m) im Kugelstoßen. Joshua Gentner (U 20) muss sich erst noch an das neue Wettkampfgewicht, die sechs Kilogramm Kugel gewöhnen. Er steigerte sich von Wurf zu Wurf und belegte am Ende mit 11,64 m den vierten Platz. Eddi Gschwind und Jona Spazal gingen bei der M 15 an den Start. In 8,51 Sekunden lief Eddi Gschwind auf den 12. Platz und Jona Spazal in 9,35 Sekunden auf den 17. Platz über die 60 m. Im Weitsprung erreichte Eddi Gschwind den 10. Platz und Jona Spazal den 14. Platz. Wie die Männer gingen Laura Frey und Johanna Zeißler (W15) über die 30 m und 60 m an den Start. Laura Frey konnte sich dabei mit 4,82 Sekunden auf dem 14. Platz und Johanna Zeißler mit 5,15 Sekunden auf dem 28. Platz einreihen.

Über die 60 m reichten Laura Frey 8,50 Sekunden zum 15. Platz und Johanna Zeißler 9,14 Sekunden zum 32. Platz. Fenja Spazal konnte bei ihrem Hallendebüt auf ordentliche Leistungen über die 60 m (26. Platz) und im Weitsprung (14. Platz) zurückblicken. Niklas Widmann ging beim TtC-Weihnachtsspringen in Gräfeling bei München beim größten Stabhochsprungmeeting in Deutschland an den Start. Mit seiner Höhe von 3,73 m sicherte er sich den Sieg in der Altersklasse U 20.